Аделия Петросян: «Буду стараться выкладываться на 200 процентов, чтобы показать хоть немного того, что делал Джексон»

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Фигурное катание

Аделия Петросян рассказала о короткой программе для нового сезона.

Петросян представила новую программу под Earth Song и They Don’t Care About Us Майкла Джексона на контрольных прокатах. 

«Хотела что-то танцевальное, мне предложили Джексона. Буду стараться выкладываться на 200 процентов, чтобы показать хоть немного того, что делал Джексон.

В этом сезоне много Джексона? Так вышло. Когда мы выбирали музыку, я не знала, что так будет.

В моей короткой пока нет самого главного – тройного акселя. Готовлю его к первому этапу», – сказала фигуристка. 

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4 комментария

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ретроградный меркурий
К самой Аделии нет вопросов, она отлично катается и презентует Джексона. У нее есть нужная для этого энергетика и драйв. Вопросы есть к Глейхенгаузу за такую топорную нарезку музыки. Не можешь сам - найми композитора или профессионального диджея, который тебе смикширует переход. Я впервые вижу смену музыки внутри вращения, это прямо резануло по ушам. Понравилась первая часть программы, вот там все классно, а после первого же перехода программа начала разваливаться и вместо цельного произведения видим какого-то франкенштейна от хореографии.
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Блинчик
Никто и никогда не покажет хоть немного того, что делал Нейтан Чен, когда катался под Джексона. Но зато все на самого Джексона замахиваются.
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