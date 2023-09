Аделия Петросян: «Буду стараться выкладываться на 200 процентов, чтобы показать хоть немного того, что делал Джексон»

Аделия Петросян рассказала о короткой программе для нового сезона.

Петросян представила новую программу под Earth Song и They Don’t Care About Us Майкла Джексона на контрольных прокатах.

«Хотела что-то танцевальное, мне предложили Джексона. Буду стараться выкладываться на 200 процентов, чтобы показать хоть немного того, что делал Джексон.

В этом сезоне много Джексона? Так вышло. Когда мы выбирали музыку, я не знала, что так будет.

В моей короткой пока нет самого главного – тройного акселя. Готовлю его к первому этапу», – сказала фигуристка.

Онлайн контрольных прокатов в фигурке: Валиева (вся в красном) перед судом, Хромых вернулась под Селин Дион, скоро Косторная с мужем. Загитова-ведущая чудит