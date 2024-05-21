Белорусская фигуристка Виктория Сафонова исполнила каскад с четверным риттбергером на тренировке

Теги женское катание сборная Беларуси Виктория Сафонова Фигурное катание

Виктория Сафонова исполнила каскад четверной риттбергер – тройной тулуп.

Видео с тренировки опубликовано в соцсети фигуристки. 

Сафоновой 21 год, она выступает за сборную Беларуси. 

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2 комментария
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Высокая, взрослая, борется рыбка!
Ну какие перспективы у белорусского ФК? У них даже ФФКР со спонсорами нет.. И все равно, идти каждый день на лед, делать очень сложные вещи - такое просто так, между парами, не прыгнешь. Молодец.

Виктория, конечно, сама выбирала в свое время дорогу через Беларусь, и жалеть тут ее в этой ситуации особо не к месту, но воля к победе (борьбе) заслуживает уважения!
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Очень хочу еӗ видеть на наших турнирах. Интересеая.
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