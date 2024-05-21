Белорусская фигуристка Виктория Сафонова исполнила каскад с четверным риттбергером на тренировке
Виктория Сафонова исполнила каскад четверной риттбергер – тройной тулуп.
Видео с тренировки опубликовано в соцсети фигуристки.
Сафоновой 21 год, она выступает за сборную Беларуси.
Ну какие перспективы у белорусского ФК? У них даже ФФКР со спонсорами нет.. И все равно, идти каждый день на лед, делать очень сложные вещи - такое просто так, между парами, не прыгнешь. Молодец.
Виктория, конечно, сама выбирала в свое время дорогу через Беларусь, и жалеть тут ее в этой ситуации особо не к месту, но воля к победе (борьбе) заслуживает уважения!