Распался украинский танцевальный дуэт Мария Голубцова – Кирилл Белобров

Теги танцы на льду сборная Украины Мария Голубцова Кирилл Белобров Фигурное катание

Украинские фигуристы Мария Голубцова и Кирилл Белобров прекратили совместные выступления в танцах на льду.

Об этом сообщил Белобров в соцсети. В минувшем сезоне дуэт, который тренировался в академии Монреаля, занял 14-е место на чемпионате Европы.

«Мы с Машей катались вместе 11 лет. Это было непростым путешествием во всех смыслах. За всю карьеру мы пережили много взлетов и падений. Всегда находили способ бороться с серьезными препятствиями. Не могу сосчитать, сколько раз я чувствовал, что у нас уже не получится, но каждый раз мы справлялись, насколько бы тяжело это ни было.

Мы выросли вместе, Маша всегда была и остается для меня самым близким человеком и другом. Очень горд, что разделил с ней карьеру, и ценю, каким человеком она стала за эти годы – сильным, независимым, любящим и всегда уверенным в том, чего она хочет. Она – прекрасный пример для многих людей.

Благодаря ей я понял: иногда, чтобы сблизиться с человеком как никогда, нужно отдалиться, насколько это возможно. Очень рад, что мы приняли это решение вместе и в хороших отношениях – даже лучших, чем когда-либо», – написал Белобров в соцсети.

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5 комментариев
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Мужика по мобилизации забрали, поэтому распалась
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Девочка конечно кремень, с головой на плечах и принципиальной позицией, а мальчика конечно быстро удалось продавить, но это его выбор.
+1
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Ответ Max Zdanov
Девочка конечно кремень, с головой на плечах и принципиальной позицией, а мальчика конечно быстро удалось продавить, но это его выбор.
думаете, заставили его разойтись с партнершей?)
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