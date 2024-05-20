«Для нас это не просто спорт – это искусство». Тутберидзе показала стену славы в своем центре фигурного катания

Этери Тутберидзе показала «стену славы» с изображениями своих учеников.

Стена расположена в центре фигурного катания имени , который открылся в 2023 году в московском районе Ясенево.

На стене изображены , , , Камила Валиева, Юлия Липницкая, , пара Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

«Была идея и желание не просто создать привычную стену славы с фотографиями наших выдающихся спортсменов, а запечатлеть их узнаваемые образы, которыми они смогли прикоснуться к нашим сердцам и остаться в них.

Я думаю, у нас это получилось. Для нас это не просто спорт – это искусство», – написала заслуженный тренер России по фигурному катанию.