«Для нас это не просто спорт – это искусство». Тутберидзе показала стену славы в своем центре фигурного катания

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Юлия Липницкая Евгения Тарасова Владимир Морозов Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Этери Тутберидзе показала «стену славы» с изображениями своих учеников.

Стена расположена в центре фигурного катания имени Тутберидзе, который открылся в 2023 году в московском районе Ясенево.

На стене изображены Анна Щербакова, Евгения Медведева, Алина Загитова, Камила Валиева, Юлия Липницкая, Александра Трусова, пара Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

«Была идея и желание не просто создать привычную стену славы с фотографиями наших выдающихся спортсменов, а запечатлеть их узнаваемые образы, которыми они смогли прикоснуться к нашим сердцам и остаться в них.

Я думаю, у нас это получилось. Для нас это не просто спорт – это искусство», – написала заслуженный тренер России по фигурному катанию. 

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29 комментариев
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Очень красиво!
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Ответ Ягун Ягунини
Редко критикую Тутберидзе, но тут она не права. Есть Щербакова, Медведева, Валиева, Трусова, Загитова, Тарасова-Морозов, но где Косторная? Пусть, у Алены длинный язык, пусть отношения между ней и Этери сейчас, видимо, не самые лучшие. Но Алена не только чемпионка Европы, она была одной из самых ярких звездочек ТШТ.
она показала только олимпиоников..
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Красиво..
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Красота какая, прекрасная идея!
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Интересно задумано, красиво и оригинально сделано.
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Ответ Ягун Ягунини
Редко критикую Тутберидзе, но тут она не права. Есть Щербакова, Медведева, Валиева, Трусова, Загитова, Тарасова-Морозов, но где Косторная? Пусть, у Алены длинный язык, пусть отношения между ней и Этери сейчас, видимо, не самые лучшие. Но Алена не только чемпионка Европы, она была одной из самых ярких звездочек ТШТ.
Тут только чемпионы и призеры ОИ.
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Ответ N-fox
Тут только чемпионы и призеры ОИ.
Что там тогда делает Валиева?
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Добавить Софью Акатьеву. И как человек Алена Косторная мне стала неприятна, но ее нужно тоже добавить.
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Потрясающе! И идея и воплощение. Разные, прекрасные узнаваемые и любимые образы.
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Ответ Ягун Ягунини
Редко критикую Тутберидзе, но тут она не права. Есть Щербакова, Медведева, Валиева, Трусова, Загитова, Тарасова-Морозов, но где Косторная? Пусть, у Алены длинный язык, пусть отношения между ней и Этери сейчас, видимо, не самые лучшие. Но Алена не только чемпионка Европы, она была одной из самых ярких звездочек ТШТ.
Здесь все, кто добрался до ОИ, видимо так.
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Ответ Oleandra
она показала только олимпиоников..
Валиева лишняя тогда
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Алену с её Ангелом обязательно нужно добавить, одна из самых знаковых программ в ТШТ, наравне с девочкой на шаре Камилы.
Может просто в видео не все изображения представлены? Ну просто не верится, что Ангела среди них нет.
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Красиво получилось. Вообще ТШТ могут по праву считать себя профессиональной командой, создающей действительно искусство на льду. Каждая программа запоминающаяся и доведена до совершенства.
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Ответ Ostinato
Алёна доехала до олимпиады?
не важно, доехала или нет. Суть идеи, со слов, Этери: "запечатлеть их узнаваемые образы, которыми они смогли прикоснуться к нашим сердцам и остаться в них". Ангел Косторной на 200% ТАКАЯ программа.
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Ощущение полӗта и невесомости. Стена славы как продолжение танца. Косторную необходимо добавить.
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Аделию и Соню тоже смело можно добавлять. Полину Цурскую, не смотря на короткую историю в спорте у нее была прекрасная программа под Игру престолов. Косторную с ангелом (она конечно отвратительный человек, но Ангела она катала великолепно)
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Ответ Ягун Ягунини
Редко критикую Тутберидзе, но тут она не права. Есть Щербакова, Медведева, Валиева, Трусова, Загитова, Тарасова-Морозов, но где Косторная? Пусть, у Алены длинный язык, пусть отношения между ней и Этери сейчас, видимо, не самые лучшие. Но Алена не только чемпионка Европы, она была одной из самых ярких звездочек ТШТ.
Алёна доехала до олимпиады?
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Ответ Oleandra
наверно стен дворца не хватит на всех выдающихся Этериных спортсменов..
Выдающихся много, но если говорить в плоскости "это не просто спорт - это искусство" (критерия в виде олимпийских медалей не заявлено), то Косторная в полной мере этому соответствует.
Мне самому не нравятся многие слова и поступки Косторной, но объективности ради её катание было настоящим искусством.
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Ответ Оксана Васильева
Валиева лишняя тогда
ну если бы Этери Камилу не разместила, то что бы началось в нашем бомонде? вопли со всех сторон она предала Камилу! Этери Камилу никогда не предаст.
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Ответ Бузина
не важно, доехала или нет. Суть идеи, со слов, Этери: "запечатлеть их узнаваемые образы, которыми они смогли прикоснуться к нашим сердцам и остаться в них". Ангел Косторной на 200% ТАКАЯ программа.
Для вас. До какого-то, может, Тальегард достучалась или вообще последнее место какой-нибудь заштатной водокачки. Если так рассуждать, то медали вообще не важны, только тогда никаких настоящих, более менее объективных критериев вообще не будет
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