Валиева, Акатьева, Туктамышева чисто откатали короткие программы на контрольных прокатах. Никто не заходил на тройной аксель
Российские фигуристки не заходили на тройной аксель в короткой программе на контрольных прокатах.
Ниже – весь контент фигуристок.
Анастасия Зинина – двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – двойной тулуп.
Софья Муравьева – двойной аксель, тройной флип, тройной лутц (касание) – двойной тулуп.
Майя Хромых – двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – двойной тулуп.
Камила Валиева – двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – двойной тулуп.
Аделия Петросян – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп.
Софья Акатьева – двойной аксель, тройной сальхов, тройной тулуп – тройной тулуп.
Алина Горбачева – двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.
Елизавета Туктамышева – двойной аксель, тройной лутц, тройной тулуп.
Вероника Жилина – двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.
Ксения Синицына – тройной лутц – тройной тулуп, двойной аксель, тройной флип.
Исправьте!
пусть на ЧР нас впечатлят.
Ничего не могу с собой сделать
Слушать ведущих невозможно
Лучше бы просто Гришин комментировал