Валиева, Акатьева, Туктамышева чисто откатали короткие программы на контрольных прокатах. Никто не заходил на тройной аксель

Российские фигуристки не заходили на тройной аксель в короткой программе на контрольных прокатах.

Ниже – весь контент фигуристок.

– двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – двойной тулуп.

– двойной аксель, тройной флип, тройной лутц (касание) – двойной тулуп.

– двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – двойной тулуп.

– двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – двойной тулуп.

Аделия Петросян – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп.

Софья Акатьева – двойной аксель, тройной сальхов, тройной тулуп – тройной тулуп.

Алина Горбачева – двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.

– двойной аксель, тройной лутц, тройной тулуп.

Вероника Жилина – двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.

Ксения Синицына – тройной лутц – тройной тулуп, двойной аксель, тройной флип.