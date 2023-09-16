Валиева, Акатьева, Туктамышева чисто откатали короткие программы на контрольных прокатах. Никто не заходил на тройной аксель

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание контрольные прокаты Ксения Синицына Камила Валиева Софья Акатьева Майя Хромых Вероника Жилина Алина Горбачева Софья Муравьева Аделия Петросян Анастасия Зинина Фигурное катание

Российские фигуристки не заходили на тройной аксель в короткой программе на контрольных прокатах.

Ниже – весь контент фигуристок.

Анастасия Зинина – двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – двойной тулуп.

Софья Муравьева – двойной аксель, тройной флип, тройной лутц (касание) – двойной тулуп.

Майя Хромых – двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – двойной тулуп.

Камила Валиева – двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – двойной тулуп.

Аделия Петросян – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп.

Софья Акатьева – двойной аксель, тройной сальхов, тройной тулуп – тройной тулуп.

Алина Горбачева – двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.

Елизавета Туктамышева – двойной аксель, тройной лутц, тройной тулуп.

Вероника Жилина – двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.

Ксения Синицына – тройной лутц – тройной тулуп, двойной аксель, тройной флип.

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15 комментариев

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gold-for-zagitova
У Валиевой 2а, 3ф-3т, 3л.
Исправьте!
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private dancer
Реально что ли никто не понял, что федра сама заказала не сложность, а чистоту. Это же не соревнования ещё. Всё идёт в формате шоу. У Туктамышевой вон даже ленточка. Разве в соревновательных программах так можно ?
+4
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Рябиновые бусы
Ответ ретроградный меркурий
Вообще, конечно, технический уровень, мягко говоря, не впечатляет. Понятно, что у всех свои проблемы, но готовность даже у вчерашних юниорок пока так себе. Причем это не только прыжков касается. Посмотрим, как будет в произвольной. Вау программ тоже нет, по постановкам буквально ко всем очень много вопросов
а зачем впечатлять техническим уровнем на контрольных прокатах?
пусть на ЧР нас впечатлят.
+5
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juliamart
Ответ ретроградный меркурий
Вообще, конечно, технический уровень, мягко говоря, не впечатляет. Понятно, что у всех свои проблемы, но готовность даже у вчерашних юниорок пока так себе. Причем это не только прыжков касается. Посмотрим, как будет в произвольной. Вау программ тоже нет, по постановкам буквально ко всем очень много вопросов
После ломбардий -трофи очень даже впечатляет) Хотя, я ждала трикселей..
+5
-1
+4
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ретроградный меркурий
Вообще, конечно, технический уровень, мягко говоря, не впечатляет. Понятно, что у всех свои проблемы, но готовность даже у вчерашних юниорок пока так себе. Причем это не только прыжков касается. Посмотрим, как будет в произвольной. Вау программ тоже нет, по постановкам буквально ко всем очень много вопросов
+7
-4
+3
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Алеся Ткаченко
А все равно маринование на внутренних стартах сказывается.В прошлом сезоне к КП готовность лучше была.В этом сезоне все расслабились
+3
-2
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Андрей Лоел
Начала сезона,остутсвие международных стартов,достаточно много косяков,что вобщем то ожидаемо.А вот одиозные ведущие это треш!Приходилсь звук отключать.
+4
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АннаФ
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Лиза и Алина очень понравились ваши программы! По остальным не оч поняла, что это было, уж простите меня пожалуйста.
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lepestok
Ками была лучше всех!
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АннаФ
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Ответ Андрей Лоел
Начала сезона,остутсвие международных стартов,достаточно много косяков,что вобщем то ожидаемо.А вот одиозные ведущие это треш!Приходилсь звук отключать.
Плюс
Ничего не могу с собой сделать
Слушать ведущих невозможно
Лучше бы просто Гришин комментировал
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AlenaElena28@mail.ru
Ну , а что вы хотели , время тренироваться не было шоу за шоу , сезон начнется - наверстают
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private dancer
Ответ АннаФ
Плюс Ничего не могу с собой сделать Слушать ведущих невозможно Лучше бы просто Гришин комментировал
Мне, откровенно говоря, и Гришина не хочется слушать Избаловалась в прошлом году с интершумом на окко смотреть.
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АннаФ
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ private dancer
Мне, откровенно говоря, и Гришина не хочется слушать Избаловалась в прошлом году с интершумом на окко смотреть.
Ну я 10 лет смотрю с Гришиным и Тарасовой, уже тоже привыкла
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