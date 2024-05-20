Тренер Дегтярева о Гущиной: «Целенаправленно работали весь сезон над второй оценкой. Хочется, чтобы Ксения добавила в катании»

Тренер Александрина Дегтярева оценила, как прошел сезон у Ксении Гущиной.

– Конец апреля, фактически уже началось межсезонье, почему с Ксенией решили принять участие в турнире на призы федерации фигурного катания Санкт-Петербурга?

– Потому что она поздно начала сезон, в напряженной обстановке сразу же с Гран-при России. Нам хотелось, чтобы сезон был не таким коротким и чтобы она выступила в спокойной для себя атмосфере.

Получается, что все соревнования у Ксюши были максимально напряженными, у нее в сезоне не было ни одного старта, где бы она просто выступила в свое удовольствие, не несла бы этот груз ответственности.

Мы с ней обсудили это, высказали тренерским штабом свою позицию, и она сказала да. Может, впоследствии будет тяжеловато, но решение было уже сформировано, и никто не отказывался.

– По прокатам на старте сложилось впечатление, что Ксюша добавила по ходу этого сезона по части второй оценки. Отмечали ли вы в ней какие-то изменения в течение этого года?

– Основная работа по сезону в этом и состояла. Когда произошла травма, какое-то разучивание прыжков ультра-си пришлось поставить на паузу. Во время ответственных турниров идет работа над программами.

Посмотрев на прошлый сезон, понимали, что хочется, чтобы Ксюша добавила во второй оценке, в катании, мы целенаправленно работали над этим весь сезон.



– Травма смазала подготовку Ксюши к этому сезону. Сейчас со здоровьем все в порядке? Не беспокоит то повреждение?

– Если бы она ту травму не залечила, в сезон бы не вошла. Мы были вынуждены ее залечить, потому что она не могла исполнять элементы.

Какие-то шероховатости по сезону бывают, например, перед чемпионатом России заболела, лежала с температурой. Сейчас все благополучно, будем надеяться, что и дальше так же будет.

– Программа на новый сезон поставлена Артемом Федорченко. Чья идея была посотрудничать с этим хореографом?

– Моя. Артема лично я до этого не знала, была подписана на него в соцсетях. Мне очень нравилось, как он двигается, что он делает. Меня как молодого специалиста привлекло то, что он сам молодой специалист.

Я знала, какой направленности хочу программу, и понимала, что для этого идеально подойдет именно Артем. Предложила Ксюше, сказала: «Я знаю, что надо делать».

Она чуть-чуть подумала и согласилась. В итоге нам всем очень понравилось, надеюсь, увидите крутую программу в следующем сезоне. Это будет что-то новое, – сказала Дегтярева.