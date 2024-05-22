Камила Валиева приступит к выступлениям в ледовых шоу Татьяны Навки с июля

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Камила Валиева в июле начнет выступления в ледовых шоу Татьяны Навки.

Ранее Навка сообщила, что Валиева примет участие в ее летних ледовых спектаклях, несмотря на дисквалификацию за допинг.

Фигуристка исполнит несколько ролей в шоу «Руслан и Людмила» и «Вечера на хуторе».

«Камила Валиева планирует начать выступать в шоу с июля», – сообщил источник ТАСС.

 Валиева выступит в шоу Навки, несмотря на бан! Что за лазейку они нашли?

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11 комментариев
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Ответ B.Jones
Хорошая новость. Наконец то увидим этот алмаз Тутберидзе на льду
Тот алмаз уж давно в сизифов камень превратился, но фанаты всё своё гнут)
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пристроили жеребёнка
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Ответ B.Jones
В "Ширли-мырли" был похожий гигантский алмаз из хрусталя. Спаситель России назывался
"по-большому ходить будем, когда алмаз найдём!" ©
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Ответ natali5228
Тот алмаз уж давно в сизифов камень превратился, но фанаты всё своё гнут)
В "Ширли-мырли" был похожий гигантский алмаз из хрусталя. Спаситель России назывался
+2
-1
+1
Удачи Камиле на ЕГЭ 💖🥀
+5
-5
0
Желаю Камиле успешно сдать экзамены , поступить в институт и ждём с нетерпением на шоу !
+3
-3
0
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