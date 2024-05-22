Камила Валиева приступит к выступлениям в ледовых шоу Татьяны Навки с июля

Камила Валиева в июле начнет выступления в ледовых шоу Татьяны Навки.

Ранее Навка сообщила, что Валиева примет участие в ее летних ледовых спектаклях, несмотря на дисквалификацию за допинг.

Фигуристка исполнит несколько ролей в шоу «Руслан и Людмила» и «Вечера на хуторе».

« планирует начать выступать в шоу с июля», – сообщил источник ТАСС.

Валиева выступит в шоу Навки, несмотря на бан! Что за лазейку они нашли?