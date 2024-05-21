Чайковская – на вопрос о Гейниш и Чигиреве в Узбекистане: «У нас пока никто никуда не переходит. Решений нет, должен быть исполком»
Чайковская заявила, что нет решения о переходе Гейниш и Чигирева в Узбекистан.
Российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев выступают в паре с сезона-2022/23, они бронзовые призеры чемпионата Москвы. По информации ТАСС, дуэт намерен представлять Узбекистан со следующего сезона.
– Можете подтвердить, что Гейниш – Чигирев переходят в сборную Узбекистана?
– У нас пока никто никуда не переходит. Решений нет, должен быть исполком. Не знаю, откуда берутся все эти новости, – ответила главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.
https://rsport.ria.ru/20240423/ffkkr-1941849068.html
Ну ждём 24 мая,там на конференции все и прояснится по всем переходам, возможно по календарю сезона и прочим вопросам