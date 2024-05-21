Чайковская – на вопрос о Гейниш и Чигиреве в Узбекистане: «У нас пока никто никуда не переходит. Решений нет, должен быть исполком»

Теги Елена Чайковская сборная России пары переходы сборная Узбекистана Дмитрий Чигирев Екатерина Гейниш Фигурное катание

Чайковская заявила, что нет решения о переходе Гейниш и Чигирева в Узбекистан.

Российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев выступают в паре с сезона-2022/23, они бронзовые призеры чемпионата Москвы. По информации ТАСС, дуэт намерен представлять Узбекистан со следующего сезона.

– Можете подтвердить, что Гейниш – Чигирев переходят в сборную Узбекистана?

– У нас пока никто никуда не переходит. Решений нет, должен быть исполком. Не знаю, откуда берутся все эти новости, – ответила главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.

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6 комментариев
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Значит точно переходят.
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Столько суеты , надежду сборной теряем , можно подумать )
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Стадия - отрицание))
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А исполком то уже прошёл

https://rsport.ria.ru/20240423/ffkkr-1941849068.html

Ну ждём 24 мая,там на конференции все и прояснится по всем переходам, возможно по календарю сезона и прочим вопросам
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