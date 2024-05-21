Чайковская – на вопрос о Гейниш и Чигиреве в Узбекистане: «У нас пока никто никуда не переходит. Решений нет, должен быть исполком»

Чайковская заявила, что нет решения о переходе Гейниш и Чигирева в Узбекистан.

Российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев выступают в паре с сезона-2022/23, они бронзовые призеры чемпионата Москвы. По информации ТАСС, дуэт намерен представлять Узбекистан со следующего сезона.

– Можете подтвердить, что Гейниш – Чигирев переходят в сборную Узбекистана?

– У нас пока никто никуда не переходит. Решений нет, должен быть исполком. Не знаю, откуда берутся все эти новости, – ответила главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.