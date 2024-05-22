Велогонщица Лысенко о занятиях фигурным катанием: «Дудаков – действительно хороший тренер. Очень грамотный, в меру строгий, моментами добрый»

Велогонщица Лысенко рассказала, как тренировалась у Дудакова и Бутырской.

Лысенко занималась фигурным катанием до 15 лет, а затем перешла в велоспорт.

– У тебя папа и брат профессионально занимаются велоспортом. Как ты оказалась в фигурном катании?

– Родителям показалось, что для девочки это идеальный вид, а велоспорт – скорее мужское. В принципе, я и сейчас так думаю.

Каток в Крылатском расположен совсем рядом с треком, водить удобно. Так меня в 2,5 года и отправили на лед. Сначала тренировалась в группе начальной подготовки, а в 4 года попала к Сергею Викторовичу Дудакову.

– Он тогда работал на льду в Крылатском?

– Да. Я тренировалась у него года четыре, до моих восьми лет. Мне повезло, Сергей Викторович действительно хороший тренер. Очень грамотный, в меру строгий, моментами добрый – может и пожалеть, и успокоить.

Я пришла к нему в возрасте, когда закладывается основная техническая база. А он как раз специалист именно по части техники. И результат был, именно прыжки всегда давались мне лучше всего. Со скольжением, пластикой проблем было куда больше.

Потом Сергей Викторович ушел в группу к Тутберидзе, а мы остались без тренера.

Мария Викторовна ( ) изначально не хотела нас брать, потому что не работала с такими малышами. У нее тогда были спортсмены по 15 лет и старше. Но в итоге взяла, а после нас стала тренировать и других фигуристов помладше.

– Охарактеризуй Бутырскую-тренера одним словом?

– Строгая! Это ни в коем случае не плохо, так как давало результат. С ней я запрыгала все тройные, дошла до первого спортивного разряда, – сказала Лысенко в интервью Sports.

«После фигурки не хватает макияжа, прически, платьев». Тренировалась у Дудакова и Бутырской, а сейчас зажигает в велоспорте