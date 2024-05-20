Елена Вайцеховская: «Факт, что Морозов сменила партнера, представляется мне большим минусом. Нужно снова скатываться, а с возрастом этот процесс идет медленнее»

Елена Вайцеховская назвала большим минусом решение Морозов сменить партнера.

Сегодня стало известно, что дуэт – распался. Аннабель тренируется в дуэте с американцем Джеффри Ченом и планирует выступать за сборную США.

«То, что Аннабель Морозов собирается кататься за США, – не новость. Об этих намерениях тренер и отец фигуристки говорил еще год назад, когда Аннабель с партнером Игорем Еременко перебралась во Флориду.

Стратегически это правильно: Николай давно одержим идеей вывести дочь на высший уровень мировых танцев, и делать это в стране, где есть сильная федерация и не слишком высокая конкуренция, несколько проще: всегда будет мотивация преодолевать себя и обстоятельства.

Факт, что фигуристка в очередной раз сменила партнера, здесь мне представляется большим минусом. Нужно снова скатываться, а с возрастом этот процесс идет медленнее, да и сама Аннабель уже не подающая надежды юниорка, а 23-летняя девушка, время которой в спорте вот-вот начнет уходить.

И все-таки с учетом того, что Морозов – очень интересный постановщик, а его дочь – сильная во всех отношениях спортсменка, международные танцы такой дуэт однозначно способен украсить», – написала журналистка в телеграм-канале.