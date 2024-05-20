Елена Вайцеховская: «Факт, что Морозов сменила партнера, представляется мне большим минусом. Нужно снова скатываться, а с возрастом этот процесс идет медленнее»

Теги Николай Морозов сборная России танцы на льду Елена Вайцеховская сборная США Игорь Еременко Аннабель Морозов Джеффри Чен Фигурное катание

Елена Вайцеховская назвала большим минусом решение Морозов сменить партнера.

Сегодня стало известно, что дуэт Аннабель МорозовИгорь Еременко распался. Аннабель тренируется в дуэте с американцем Джеффри Ченом и планирует выступать за сборную США.

«То, что Аннабель Морозов собирается кататься за США, – не новость. Об этих намерениях тренер и отец фигуристки Николай Морозов говорил еще год назад, когда Аннабель с партнером Игорем Еременко перебралась во Флориду.

Стратегически это правильно: Николай давно одержим идеей вывести дочь на высший уровень мировых танцев, и делать это в стране, где есть сильная федерация и не слишком высокая конкуренция, несколько проще: всегда будет мотивация преодолевать себя и обстоятельства.

Факт, что фигуристка в очередной раз сменила партнера, здесь мне представляется большим минусом. Нужно снова скатываться, а с возрастом этот процесс идет медленнее, да и сама Аннабель уже не подающая надежды юниорка, а 23-летняя девушка, время которой в спорте вот-вот начнет уходить.

И все-таки с учетом того, что Морозов – очень интересный постановщик, а его дочь – сильная во всех отношениях спортсменка, международные танцы такой дуэт однозначно способен украсить», – написала журналистка в телеграм-канале.

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6 комментариев
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Прежде всего она хочет попасть на ОИ, но Еременко не успевает. Поэтому и смена артнера.
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Вообще по барабану на эту француженку
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Капитан очевидность.
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Мотивация и цель папы и дочи это их семейный подряд и их проблемы. И нам индифферентно с кем и как она будет скатываться.
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Поясните кто-нибудь, я запамятовала, зачем он ее изначально в Россию перетащил? Перешла бы сразу в США или Франции в танцы после одиночного, может уже бы в очереди продвинулась. А так, вся эта беготня по партнерам и тренерам ее в конец откидывает.
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