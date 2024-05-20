Евгений Плющенко: «Хочу восстановить аксель в три с половиной оборота. Это моя задача на лето – дай бог, реабилитируюсь после операции»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание Фигурное катание

Евгений Плющенко заявил, что за лето планирует восстановить тройной аксель.

В начале года Плющенко перенес операцию на позвоночнике. Сейчас он выступает в собственных шоу. 

– Вы сегодня не остались без прыжков – исполнили тройной тулуп.

– Пока еще я выполняю этот прыжок. Хотя меня только три месяца назад прооперировали…

– Не страшно?

– Это моя пятая операция на позвоночнике. После нее я выступил в Минске, Ташкенте и теперь в Баку. В сумме это уже моя 19-я операция под общим наркозом, поэтому я уже знаю, как восстанавливаться, как готовить себя к выступлениям.

Уже не первую операцию мне делал Дмитрий Николаевич Дзукаев. Он работал с моим нижним отделом позвоночника. Там 10 лет в Израиле мне установили конструкцию, которая меня, к сожалению, подвела в определенный момент – я уже не мог опираться на ногу, хромал.

Это критично, я ведь целый день стою со своими ребятами на катке и на льду, мне нужно движение, нужна мобильность, нужно работать. Еще свои шоу делать надо!

В общем, мы приняли решение с Дмитрием Николаевичем эту конструкцию заменить – он вытащил старую, поставил новую. Очень серьезная операция, продолжалась 5 часов.

В клинике Дзукаева правильная реабилитация, грамотное восстановление. Поэтому я и вернулся к прыжкам.

– Планируете продолжать прыгать на шоу?

– Планирую. У меня вообще задача за лето – дай бог, я восстановлюсь, реабилитируюсь – хочу с начала сентября, а, может быть, даже раньше, восстановить аксель в три с половиной оборота. Думаю, в 41 год я его сделаю, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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19 комментариев
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После восстановления трикселя, как бы не пришлось по новой восстанавливать самого Плющенко.
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Лучшая анти реклама фигурного катания.
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"В сумме это уже моя 19-я операция под общим наркозом"

Ты смотри, он еще и гордиться этим.
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А чего не разучить сразу четверной акселёк? Это была бы бомба.
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19-я операция под общим наркозом, конструкция в нижнем отделе позвоночника, вытащили старую, поставили новую....
Приходите дети в фигурное катание....
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Пока вы там 5 точки фигуристок на пляжАх рассматриваете тут Плющ трехсполовинный акселек восстанавливает. Что делается-то!
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Ответ Ягун Ягунини
19-я операция под общим наркозом, конструкция в нижнем отделе позвоночника, вытащили старую, поставили новую.... Приходите дети в фигурное катание....
Шурупы только зря переводит.
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Ответ Елена Зубарева
В ком больше "железа"
Оригинально)
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как бы мы не относились к Евгению как к человеку, как спортсмен он выдающийся, упорный, трудолюбивый, фанат своего дела и да и просто талантище.
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. Я убей не пойму, ему совсем на себя нак.к.ть? Под два десятка операций на позвоночник, а он всё туда же.
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Ответ Док Аксель
После восстановления трикселя, как бы не пришлось по новой восстанавливать самого Плющенко.
Старик не осмелился перечить,
Не дерзнул поперек слова молвить.
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Глядишь скоро Ягудин о 4ом тулупе заговорит. Соперничество у этих парней никогда не закончится) интересно чем они в старости будут меряться, кто дольше на коньках простоит?!
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Ответ lepestok
как бы мы не относились к Евгению как к человеку, как спортсмен он выдающийся, упорный, трудолюбивый, фанат своего дела и да и просто талантище.
он отмороженный на всю голову. если про кол-во операций правда, то это совершенно наплевательское отношение к собственному организму. ему же не 15 лет, когда всё быстро заживает и восстанавливается. ради чего он собирается триксель реставрировать? ради 20-й, юбилейной, операции?
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Зачем?
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Ответ АннаФ
Глядишь скоро Ягудин о 4ом тулупе заговорит. Соперничество у этих парней никогда не закончится) интересно чем они в старости будут меряться, кто дольше на коньках простоит?!
В ком больше "железа"
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Вот теперь вопрос: нужны ли долгие карьеры топам? Плющенко здоровья, конечно.
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Ответ sabina_katarina
он отмороженный на всю голову. если про кол-во операций правда, то это совершенно наплевательское отношение к собственному организму. ему же не 15 лет, когда всё быстро заживает и восстанавливается. ради чего он собирается триксель реставрировать? ради 20-й, юбилейной, операции?
настоящих спортсменов нам, обычным людям, не понять, они мыслят совсем другими стандартами)
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