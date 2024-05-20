Евгений Плющенко: «Хочу восстановить аксель в три с половиной оборота. Это моя задача на лето – дай бог, реабилитируюсь после операции»

Евгений Плющенко заявил, что за лето планирует восстановить тройной аксель.

В начале года Плющенко перенес операцию на позвоночнике. Сейчас он выступает в собственных шоу.

– Вы сегодня не остались без прыжков – исполнили тройной тулуп.

– Пока еще я выполняю этот прыжок. Хотя меня только три месяца назад прооперировали…

– Не страшно?

– Это моя пятая операция на позвоночнике. После нее я выступил в Минске, Ташкенте и теперь в Баку. В сумме это уже моя 19-я операция под общим наркозом, поэтому я уже знаю, как восстанавливаться, как готовить себя к выступлениям.

Уже не первую операцию мне делал Дмитрий Николаевич Дзукаев. Он работал с моим нижним отделом позвоночника. Там 10 лет в Израиле мне установили конструкцию, которая меня, к сожалению, подвела в определенный момент – я уже не мог опираться на ногу, хромал.

Это критично, я ведь целый день стою со своими ребятами на катке и на льду, мне нужно движение, нужна мобильность, нужно работать. Еще свои шоу делать надо!

В общем, мы приняли решение с Дмитрием Николаевичем эту конструкцию заменить – он вытащил старую, поставил новую. Очень серьезная операция, продолжалась 5 часов.

В клинике Дзукаева правильная реабилитация, грамотное восстановление. Поэтому я и вернулся к прыжкам.

– Планируете продолжать прыгать на шоу?

– Планирую. У меня вообще задача за лето – дай бог, я восстановлюсь, реабилитируюсь – хочу с начала сентября, а, может быть, даже раньше, восстановить аксель в три с половиной оборота. Думаю, в 41 год я его сделаю, – сказал двукратный олимпийский чемпион.