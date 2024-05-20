Плющенко о сыне: «Александр прогрессирует очень хорошо. Он идет примерно моими шагами, выглядит сейчас, как я в 11 лет»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание Гном Гномыч ледовые шоу Фигурное катание

Евгений Плющенко отметил прогресс своего сына Александра в фигурном катании.

– Ваш сын Александр активно принимает участие в шоу. Довольны его прогрессом?

– На самом деле, Санек прогрессирует очень хорошо. Я его никуда не гоню и не тороплю. У него очень долгая и длинная карьера. Он в принципе идет примерно моими шагами, выглядит сейчас, как я в 11. У меня было примерно все то же самое.

– И характер похож?

– Похож. Сегодня мы тренировались, и у него не получался тройной флип. Я ему уже говорю: «Ладно, все, Сань, давай уйдем». Он такой: «Ну как? Я же буду прыгать в шоу, а у меня не получается». И он добился и сделал. Хороший характер.

Но моя позиция такова: не гнать маленьких детей вперед паровоза. Дать им детство, чтобы они играли в игрушки, чтобы наслаждались жизнью. Нам нужна очень длинная карьера. Длинная карьера – это выступать в 25, 27, 30. А не так, чтобы закончить в 15-16.

– Младшего сына Арсения планируете привлекать к шоу?

– Арсений будет кататься в шоу обязательно. Я думаю, что это будут наши новогодние постановки, с нашим новым проектом. Да, у него будет небольшая работа, но он будет кататься, ведь он у нас каждый день тренируется. И у него очень хорошо получается, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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25 комментариев
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Не гнать маленьких детей впереди паровоза....
Не этим ли семья плющенко занимается с самого детства ?
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Жалко ребёнка если честно и большие сомнения, что из него хороший спортсмен выйдет, а вот в жёлтых хрониках будет ярко сверкать. Но рад буду ошибиться.
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У Рудковских там еще коты-собаки есть. Почему те не в шоу? Непорядок.
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Сомневаюсь, что в 11 лет Плющенко бегал от конкурентов. Да и "идёт моими шагами" - так себе характеристика для 2024 года, учитывая, что Плющенко прыгал только квадтулуп в свое время.
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Своих детей "не гнать", чужих можно.
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Каждый раз говорит, что не нужно гнаться за квадами, а видео своих спортсменов выкладывает именно с квадами. Похоже, что бережёт только своего родного ангела, поскольку понимает, что не дано.
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Шапито
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Сказочник, что травмированные Жилина, что Титова прыгали кучу у-си, что сейчас в мае Костылева восстанавливает зачем-то триксель с тулупом, не гонит он..)
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Ответ Марина Елисеева
Сказочник, что травмированные Жилина, что Титова прыгали кучу у-си, что сейчас в мае Костылева восстанавливает зачем-то триксель с тулупом, не гонит он..)
Вот-вот. Хрулёву как раз 11 лет было, когда его в АП на квады погнали. Закончилось всё травмой позвоночника, на чем спортивная карьера очень талантливого мальчика, скорее всего закончилась.
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Ну и какие мальчики закончили в 15-16?))
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Невооруженным глазом видно, что Гномыч - неспортивный мальчик. И отец уж точно понимает это как никто другой, но говорить может все что угодно
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"В его возрасте мне уже на два года больше было"
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Время идёт вперёд, если Саша идёт, как папа; то может и закончить как папа, с одним квадом. А как же чемпионство 5( или больше) Олимпиад?
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Кто из них гном гномыч?
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Ответ Александр Кудрявцев
Для этого есть Куклачёв 🐕🐕🐕
У Куклачева нет "много льда и модных хореографов".
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Рудковская еще родит маленького фигурного бойца молодец старается
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Ответ Lennuci
У Рудковских там еще коты-собаки есть. Почему те не в шоу? Непорядок.
Для этого есть Куклачёв 🐕🐕🐕
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А почему не Гном Гномычем его называешь? До этого момента всегда так звали.
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Умудренный опытом 25-27-30 летний Арсений готовится к шоу...
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Если у ГГ всё так хорошо получается, то почему мы его не видим на соревнованиях, где есть соперники?
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Сашок уже вздрогнул поди. А вдруг папаня решит в третий раз вернуться как раз к выходу во взрослые Гномыча?
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Где тут про спорт?
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