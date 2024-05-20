Плющенко о сыне: «Александр прогрессирует очень хорошо. Он идет примерно моими шагами, выглядит сейчас, как я в 11 лет»

Евгений Плющенко отметил прогресс своего сына Александра в фигурном катании.

– Ваш сын Александр активно принимает участие в шоу. Довольны его прогрессом?

– На самом деле, Санек прогрессирует очень хорошо. Я его никуда не гоню и не тороплю. У него очень долгая и длинная карьера. Он в принципе идет примерно моими шагами, выглядит сейчас, как я в 11. У меня было примерно все то же самое.

– И характер похож?

– Похож. Сегодня мы тренировались, и у него не получался тройной флип. Я ему уже говорю: «Ладно, все, Сань, давай уйдем». Он такой: «Ну как? Я же буду прыгать в шоу, а у меня не получается». И он добился и сделал. Хороший характер.

Но моя позиция такова: не гнать маленьких детей вперед паровоза. Дать им детство, чтобы они играли в игрушки, чтобы наслаждались жизнью. Нам нужна очень длинная карьера. Длинная карьера – это выступать в 25, 27, 30. А не так, чтобы закончить в 15-16.

– Младшего сына Арсения планируете привлекать к шоу?

– Арсений будет кататься в шоу обязательно. Я думаю, что это будут наши новогодние постановки, с нашим новым проектом. Да, у него будет небольшая работа, но он будет кататься, ведь он у нас каждый день тренируется. И у него очень хорошо получается, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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