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Онлайн контрольных прокатов в фигурке: Валиева перед судом, Косторная в паре с мужем, новый проект Тутберидзе

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Что нужно знать перед прокатами?

16 и 17 сентября в Москве в «Мегаспорте» пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.

Спортсмены выступят с программами, подготовленными к сезону-2023/24. Сборная России все еще отстранена от международных стартов, ожидается, что предстоящий сезон, как и прошлый, будет внутренним.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Москва

16 сентября, суббота

Танцы на льду, женщины, пары, мужчины – короткая программа

14:00

17 сентября, воскресенье

Танцы на льду, женщины, пары, мужчины – произвольная программа

14:00

Прокаты в прямом эфире покажет официальный сайт Первого канала. А женские короткую и произвольную программы – и сам телеканал.

Уже известен состав участников прокатов:

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко, Григорий Федоров, Илья Яблоков.

Пары: Карина Акопова – Никита Рахманин, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Алена Косторная – Георгий Куница, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Танцы на льду: Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Аннабель Морозов – Игорь Еременко, Александра Прокопец – Александр Васькович, Александра Степанова – Иван Букин, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

Старт сезона в нашей фигурке: c Валиевой, которая ждет суда, и Косторной в паре с мужем, но без Трусовой и Щербаковой

• Прокаты пропускает олимпийская чемпионка-2022 Анна Щербакова, а также серебряный призер тех Игр Александра Трусова. Обе, вероятно, не выступят в этом сезоне на соревнованиях.

• Чемпионка Европы Алена Косторная перешла в парное катание и выступит со своим мужем Георгием Куницей. А чемпионы России в этой дисциплине Александра Бойкова и Дмитрий Козловский начинают сезон в группе Этери Тутберидзе.

• Камила Валиева продолжает карьеру. В конце сентября Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит ее допинговое дело.

• 13-й сезон по взрослым начинает чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

• У женщин дебютируют юниорки Алина Горбачева, Вероника Жилина и Дарья Садкова, а также вернется Майя Хромых, пропускавшая сезон из-за травмы.

По итогам контрольных прокатов будут распределены участники российской серии Гран-при, которая стартует 13 октября и пройдет в разных городах России: Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре, Москве.

3 комментария

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Наталья Карлова
Интересный сезон... столько событий, жалко без международных соревнований, но даже то что есть - уже зрелищно по впечатлениям!
+3
0
+3
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Lapo Elkann
Успехов Камиле на всех поприщах.
+2
-1
+1
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Gaga Gaga
удачи всем а осоино ками
+1
-1
0
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