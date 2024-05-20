Плющенко о переходе Игнатова: «Это полностью решение Макара, он захотел перейти ко мне. У меня нет такого, что я кого-то зазываю»

Евгений Плющенко рассказал о переходе Макара Игнатова в его академию.

– Недавно к вам перешел известный одиночник . Как это случилось?

– Это полностью решение Макара. Он захотел перейти ко мне, чтобы я им занялся, его тренировал. Моя позиция, которую я неоднократно озвучивал: спортсмены выбирают сами. У меня нет такого, что я кого-то зазываю: «Пошли тренироваться к нам».

В нашем фигурном катании есть штаб, который переманивает спортсменов, но я здесь не за этим. Спортсмен должен дорасти, принять какое-то решение самостоятельно – ему ведь тренироваться, ему выступать.

Про Макара могу сказать, что он очень хорошо работает. На шоу в Баку выглядел потрясающе. Большую работу сейчас делаем над скольжением. Уже поставили короткую программу.

– Кто постановщик?

– Никита Михайлов поставил короткую программу. Дальше посмотрим по произвольной. 20 мая мы работаем последний день в этом сезоне, потом отправляемся в отпуск, а уже с 3 июня входим в новый сезон. Для Макара пока все в новинку, но он реально пашет.

– Обсудили его переход с ?

– Конечно. Мы с Евгением хорошие товарищи. Я позвонил ему и сказал, что такое решение принял его спортсмен. И мы нормально поговорили. Это обязательно, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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