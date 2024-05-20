Плющенко о переходе Игнатова: «Это полностью решение Макара, он захотел перейти ко мне. У меня нет такого, что я кого-то зазываю»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание Евгений Рукавицын Макар Игнатов Академия Плющенко Фигурное катание

Евгений Плющенко рассказал о переходе Макара Игнатова в его академию.

– Недавно к вам перешел известный одиночник Макар Игнатов. Как это случилось?

– Это полностью решение Макара. Он захотел перейти ко мне, чтобы я им занялся, его тренировал. Моя позиция, которую я неоднократно озвучивал: спортсмены выбирают сами. У меня нет такого, что я кого-то зазываю: «Пошли тренироваться к нам».

В нашем фигурном катании есть штаб, который переманивает спортсменов, но я здесь не за этим. Спортсмен должен дорасти, принять какое-то решение самостоятельно – ему ведь тренироваться, ему выступать.

Про Макара могу сказать, что он очень хорошо работает. На шоу в Баку выглядел потрясающе. Большую работу сейчас делаем над скольжением. Уже поставили короткую программу.

– Кто постановщик?

– Никита Михайлов поставил короткую программу. Дальше посмотрим по произвольной. 20 мая мы работаем последний день в этом сезоне, потом отправляемся в отпуск, а уже с 3 июня входим в новый сезон. Для Макара пока все в новинку, но он реально пашет.

– Обсудили его переход с Евгением Рукавицыным?

– Конечно. Мы с Евгением хорошие товарищи. Я позвонил ему и сказал, что такое решение принял его спортсмен. И мы нормально поговорили. Это обязательно, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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16 комментариев
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"Алиночка, привет, Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже."
"У меня нет такого, что я кого-то зазываю". Ну да, ну да))
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Как обычно работает и никого не трогает. Это же не он год окучивал Трусову, не Яна написывала Загитовой, не Розанов обзванивал всю группу хрустального с заманчивым предложением. Как говорится, в своем глазу..
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У меня нет такого, что я кого-то зазываю: «Пошли тренироваться к нам».
В нашем фигурном катании есть штаб, который переманивает спортсменов, но я здесь не за этим.
- это он кому в уши дует, поди рудковской?...не, а кому ещё?!)
p.s.как-бы опять крыша не рухнула...
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"В нашем фигурном катании есть штаб, который переманивает спортсменов" - про себя поскромничал рассказать, как самого яркого лидера по переманиваю (у нас много льда)))). Так кого имел ввиду? Уж не Соколовскую ли?)
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"В нашем фигурном катании есть штаб, который переманивает спортсменов". Как называется заболевание когда о себе говорят в третьем лице
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"Для Макара сейчас всё в новинку"... сомнительный комплимент товарищу ( Рукавицыну). Ну а про переманивание вообще, как шутка года...
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Голова не ведает, что язык чешет... Совсем недавно такую пиар-компанию развернули по зазыву в АП, где много льда и т.д. Про былое ниже уже процитировали.
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+9
Ответ Ягун Ягунини
"Алиночка, привет, Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже." "У меня нет такого, что я кого-то зазываю". Ну да, ну да))
Это Яна зазывала, а Евгений просто ждет 😅
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+7
Конечно, Евгений Викторович не при чем, это ведь Яна (раньше Розанов, ну и Саша Макара) зазывает
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Врёт, как дышит. Не перестаю удивляться лицемерности, циничности, лживости этой семейки.
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«В нашем фигурном катании есть штаб, который переманивает спортсменов, но я здесь не за этим.» 😂😂😂 Яночка, ваш выход!
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конечно нет, никто даже и не думал, что ты кого-то зазываешь
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Там наверное на роль принцев в шоу Плющенко целая очередь фигуристов выстроилась.Сами себя предлагают и согласны на все условия,чтобы заработать.Охотно верим.
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Как бы Игнатов не стал очередным транзитным пассажиром. Мне нравится Макар, я хочу, чтобы он наконец-то нашӗл свой тренерский штаб.
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Ответ Ягун Ягунини
"Алиночка, привет, Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже." "У меня нет такого, что я кого-то зазываю". Ну да, ну да))
Всегда это вспоминаю🤣
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