Российская пара Гейниш – Чигирев планирует перейти в сборную Узбекистана

Теги сборная России пары Нина Мозер переходы сборная Узбекистана Дмитрий Чигирев Екатерина Гейниш Фигурное катание

Российские фигуристы Гейниш и Чигирев планируют перейти в Узбекистан.

Пара Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев тренируется в группе Нины Мозер.

«Гейниш и Чигирев со следующего сезона готовятся выступать за Узбекистан, документы на переход поданы», – сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Фигуристы выступают вместе с сезона-2022/23, являются призерами чемпионата Москвы и победителями этапа Кубка Москвы.

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14 комментариев
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Так потихоньку и у узбеков сборная фигуристов наберется. Все братские страны кадрами обеспечим))
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Почему нет. РФ международка в ближайшее время не светит, а ребята молодые, хочется соревноваться, претендовать на медали, мир посмотреть. Ждем ТАТ с ее "они ничем не запомнились, досвидули")))
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Ожидаемо было
Удачи ребятам!
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Ответ Марина Елисеева
Комментарий скрыт
Не искажайте факты, она говорила не о переходе ДС, а об осуждении со стороны комментирующих
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Надеюсь не все наши юные и перспективные уйдут из рф. Иначе кто у нас по итогу из молодняка останется?!
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Ответ АннаФ
Надеюсь не все наши юные и перспективные уйдут из рф. Иначе кто у нас по итогу из молодняка останется?!
Молодняка у нас много, Слюсаренко исправно работает, уж где-где, а в парном не обеднеем.
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Ждëм заявление Татьяны Анатольевны о том что она этих ребят не знает и знать не желает. А Роднина заявит что в Узбекистане вообще нет льда и катаются на песке.
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ожидаемо. ни на один серьезный старт в сезоне не заявились, при том, что пара не слабая, пережидали карантин. вопрос был только в том, за какую федерацию
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