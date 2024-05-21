Российская пара Гейниш – Чигирев планирует перейти в сборную Узбекистана

Российские фигуристы Гейниш и Чигирев планируют перейти в Узбекистан.

Пара Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев тренируется в группе .

«Гейниш и Чигирев со следующего сезона готовятся выступать за Узбекистан, документы на переход поданы», – сообщает со ссылкой на собственный источник.

Фигуристы выступают вместе с сезона-2022/23, являются призерами чемпионата Москвы и победителями этапа Кубка Москвы.