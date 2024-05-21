Российская пара Гейниш – Чигирев планирует перейти в сборную Узбекистана
Российские фигуристы Гейниш и Чигирев планируют перейти в Узбекистан.
Пара Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев тренируется в группе Нины Мозер.
«Гейниш и Чигирев со следующего сезона готовятся выступать за Узбекистан, документы на переход поданы», – сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Фигуристы выступают вместе с сезона-2022/23, являются призерами чемпионата Москвы и победителями этапа Кубка Москвы.
Удачи ребятам!