Федерация фигурного катания США попросила ФФКР отпустить Морозов

Теги танцы на льду сборная США Игорь Еременко Аннабель Морозов Джеффри Чен Фигурное катание

США направили в ФФКР запрос по поводу открепления Аннабель Морозов.

Сегодня стало известно, что фигуристка, выступающая в танцах на льду, тренируется в дуэте с американцем Джеффри Ченом и планирует выступать за сборную США.

Ранее Морозов выступала на сборную России с Игорем Еременко. Фигуристка имеет, помимо российского, американское и французское гражданство.

«Американская сторона уже должна была направить запрос», – сообщил источник «Р-Спорта». 

Аннабель Морозов тренируется в паре с американцем Джеффри Ченом. Дуэт с Еременко распался («Р-Спорт»)

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9 комментариев
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Американская федерация компенсирует расходы или сама Морозов ?
Очень интересно будет посмотреть.
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Интересно как поступят наши, вопрос с финансированием опять встанет или Морозовы все вернут?!
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Обменять на командное "золото" ОИ и допуск российских фигуристов к международным стартам. Будет сделка века)
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В обмен на что? На снятие санкций со спортсменов и флага. Ок. А за так надо повреднечать. Здесь думаю она даже вредна своей охотой к перемене мест.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Американская федерация компенсирует расходы или сама Морозов ? Очень интересно будет посмотреть.
Какие расходы? На бумагу для принтера?
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