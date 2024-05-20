Федерация фигурного катания США попросила ФФКР отпустить Морозов
США направили в ФФКР запрос по поводу открепления Аннабель Морозов.
Сегодня стало известно, что фигуристка, выступающая в танцах на льду, тренируется в дуэте с американцем Джеффри Ченом и планирует выступать за сборную США.
Ранее Морозов выступала на сборную России с Игорем Еременко. Фигуристка имеет, помимо российского, американское и французское гражданство.
«Американская сторона уже должна была направить запрос», – сообщил источник «Р-Спорта».
Аннабель Морозов тренируется в паре с американцем Джеффри Ченом. Дуэт с Еременко распался («Р-Спорт»)
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