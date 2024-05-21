Елена Масленникова: «Для произвольного танца Шевченко и Ежлова мы взяли испанскую тему. Она подходит им по темпераменту, внешним данным»

Теги сборная России танцы на льду Елена Масленникова Софья Шевченко Александр Васькович Александра Прокопец Андрей Ежлов Фигурное катание

Елена Масленникова рассказала о новых постановках для фигуристов своей группы.

«Для произвольного танца Сони и Андрея (Шевченко – Ежлов) мы взяли испанскую тему. И не случайно. Она подходит по темпераменту, внешним данным фигуристов. А поскольку эта пара образовалась сравнительно недавно, ребята только дебютировали в этом сезоне, то Испания для них – своего рода эксперимент. Такой программы у них не было.

Мы соединили интересные музыкальные отрывки, программа будет состоять из трех частей. Первая – необычное исполнение испанской песни, вторая – лирическая из «Фриды» и заключительная – «Кармен». Эта музыка была специально написана для ледового спектакля «Кармен». Мне кажется, будет необычно.

Еще одна наша пара – Александра Прокопец и Александр Васькович – тренируется в группе с января. Они перешли от Елены Кустаровой и Светланы Алексеевой.

Концовка сезона у ребят получилась достаточно удачной. Они выиграли мемориал Александра Георгиевича Горшкова в Сочи. Понятно, в турнире участвовало не так много взрослых танцевальных пар, но это не отменяет того, что катался дуэт достойно, тем более, турнир оценивали наши ведущие специалисты, судьи.

Новая произвольная программа Прокопец – Васьковича поставлена на музыку из фильма «Адмирал». Это будет целостный номер с историей, интересным финалом. Мне кажется, ребята смогут раскрыться в этих новых для себя образах. А сама музыка подчеркнет легкость их скольжения, балетность… В ритм-танце будет новая поддержка, интересные фишки.

Программы, безусловно, надо вкатать, но мы рады, что работа движется», – сказала Масленникова. 

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1 комментарий
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хороший выбор, интересно посмотреть на постановки
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