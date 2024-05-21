Елена Масленникова: «Для произвольного танца Шевченко и Ежлова мы взяли испанскую тему. Она подходит им по темпераменту, внешним данным»

Елена Масленникова рассказала о новых постановках для фигуристов своей группы.

«Для произвольного танца Сони и Андрея (Шевченко – Ежлов) мы взяли испанскую тему. И не случайно. Она подходит по темпераменту, внешним данным фигуристов. А поскольку эта пара образовалась сравнительно недавно, ребята только дебютировали в этом сезоне, то Испания для них – своего рода эксперимент. Такой программы у них не было.

Мы соединили интересные музыкальные отрывки, программа будет состоять из трех частей. Первая – необычное исполнение испанской песни, вторая – лирическая из «Фриды» и заключительная – «Кармен». Эта музыка была специально написана для ледового спектакля «Кармен». Мне кажется, будет необычно.

Еще одна наша пара – Александра Прокопец и Александр Васькович – тренируется в группе с января. Они перешли от Елены Кустаровой и Светланы Алексеевой.

Концовка сезона у ребят получилась достаточно удачной. Они выиграли мемориал Александра Георгиевича Горшкова в Сочи. Понятно, в турнире участвовало не так много взрослых танцевальных пар, но это не отменяет того, что катался дуэт достойно, тем более, турнир оценивали наши ведущие специалисты, судьи.

Новая произвольная программа Прокопец – Васьковича поставлена на музыку из фильма «Адмирал». Это будет целостный номер с историей, интересным финалом. Мне кажется, ребята смогут раскрыться в этих новых для себя образах. А сама музыка подчеркнет легкость их скольжения, балетность… В ритм-танце будет новая поддержка, интересные фишки.

Программы, безусловно, надо вкатать, но мы рады, что работа движется», – сказала Масленникова.