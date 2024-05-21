Полина Пилипенко образовала танцевальный дуэт с Владиславом Михайловым, Анета Коцюбинская – с Глебом Чернышевым

Теги сборная России танцы на льду Елена Масленникова Владислав Михайлов Полина Пилипенко Анета Коцюбинская Глеб Чернышев Фигурное катание

Елена Масленникова рассказала о новых танцевальных дуэтах в своей группе.

«В группе у нас появились два новых дуэта. Полина Пилипенко встала с Владиславом Михайловым, а Анета Коцюбинская с Глебом Чернышевым. В сезоне Полина выступала с Глебом, но мы решили попробовать другое сочетание и не прогадали. Обе пары получились интересные.

Еще бы хотелось отметить молодых Соню Гончарову и Сашу Синцова. Они перешли к нам из группы Кати Рублевой. Ребята очень интересные и программы у них будут зажигательными.

Кроме них, у нас есть еще несколько парочек, которые выступают по КМС, первому и второму разрядам.

После того, как закончим тренировки в Москве, поедем на сбор в Нижний Новгород. Там нашли хорошую базу. Будем готовиться к новому сезону», – рассказала Масленникова.

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