«Десятая вода на киселе пусть уходит куда угодно». Тарасова о планах Гейниш и Чигирева выступать за Узбекистан
Тарасова резко высказалась о возможном переходе Гейниш и Чигирева в Узбекистан.
Российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев выступают в паре с сезона-2022/23, они бронзовые призеры чемпионата Москвы. По информации ТАСС, дуэт намерен выступать за Узбекистан.
«Хотят перейти – тогда пусть переходят в сборную Узбекистана или в другую какую-то. Пусть идут, куда угодно! Это не потеря для нас. Мы не выступаем на международных соревнованиях – вот где проблема.
Наши ведущие спортсмены остаются с нами, а десятая вода на киселе пусть уходит куда угодно», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Неприятно и даже противно.