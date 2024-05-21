«Десятая вода на киселе пусть уходит куда угодно». Тарасова о планах Гейниш и Чигирева выступать за Узбекистан

Теги Татьяна Тарасова сборная России пары переходы сборная Узбекистана Дмитрий Чигирев Екатерина Гейниш Фигурное катание

Тарасова резко высказалась о возможном переходе Гейниш и Чигирева в Узбекистан.

Российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев выступают в паре с сезона-2022/23, они бронзовые призеры чемпионата Москвы. По информации ТАСС, дуэт намерен выступать за Узбекистан.

«Хотят перейти – тогда пусть переходят в сборную Узбекистана или в другую какую-то. Пусть идут, куда угодно! Это не потеря для нас. Мы не выступаем на международных соревнованиях – вот где проблема.

Наши ведущие спортсмены остаются с нами, а десятая вода на киселе пусть уходит куда угодно», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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21 комментарий
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Совсем озлобилась ТАТ.
Неприятно и даже противно.
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ТАТ купила бота на автоответчик и всех шлёт
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ТАТ в своём репертуаре..
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Журналисты откровенно глумятся над ТАТ, названивая ей по каждому чиху, а она не понимает.
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Совсем не удивилась ,что ТАТ так ответила)
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Ответ Аленка_76
Совсем не удивилась ,что ТАТ так ответила)
В последнее время совсем не удивляют ее высказывания)
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Если за пару-тройку лет ничего не изменится на международной арене, то и ведущие спортсмены начнут флаг менять
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Остаются те, кто и без международных соревнований получают финансирование. А остальные ничего не теряют, в парах большинство продолжает тренироваться в России.
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Ответ Viks
Всё это не очень красиво. У них же фигурокатательная семья. Или корпорация, коллеги.
Гадющник у них, а не семья. Ну или ТАТ искренне верит, что как очень строгая мама, всем на пользу критикует
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Пуще прежнего разгневалась ТАТа , не даёт ей покоя уход под флаг другой страны наших фигуристов, которые хотят выступать на МС.
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Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Это вы сейчас примерный путь одной дочи предположили?) а зачем на посторонних примеряете?
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бедная ТАТ, че они названивают ей по всякой херне.
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ТАТ верна себе. " Ничего не знаю, ничего не помню, никому ничего не скажу."
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Да, да, и Роднина , наверняка, не помнит, кто такие)
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анабель - седьмая
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Ответ Olga.t
Совсем озлобилась ТАТ. Неприятно и даже противно.
вы бы тоже озлобились, если б вам звонили по всякой рене на 8 десятке лет)
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0
Всё это не очень красиво. У них же фигурокатательная семья. Или корпорация, коллеги.
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Ответ Rina
Если за пару-тройку лет ничего не изменится на международной арене, то и ведущие спортсмены начнут флаг менять
и просто ведущие
+2
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