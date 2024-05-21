«Десятая вода на киселе пусть уходит куда угодно». Тарасова о планах Гейниш и Чигирева выступать за Узбекистан

Тарасова резко высказалась о возможном переходе Гейниш и Чигирева в Узбекистан.

Российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев выступают в паре с сезона-2022/23, они бронзовые призеры чемпионата Москвы. По информации ТАСС, дуэт намерен выступать за Узбекистан.

«Хотят перейти – тогда пусть переходят в сборную Узбекистана или в другую какую-то. Пусть идут, куда угодно! Это не потеря для нас. Мы не выступаем на международных соревнованиях – вот где проблема.

Наши ведущие спортсмены остаются с нами, а десятая вода на киселе пусть уходит куда угодно», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.