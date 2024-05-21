Роднина о возможном переходе Морозов: «Свобода передвижений и мнения гарантирована конституцией. Но сомневаюсь, что в США условия лучше»

Ирина Роднина высказалась о возможном переходе дуэта Морозов – Еременко в США.

Накануне появилась информация, что танцоры и рассматривают вариант со сменой сборной. Позднее стало известно, что дуэт распался. Морозов тренируется с американцем Джеффри Ченом и планирует выступать за США.

«Это их право, особенно если есть желание переходить в сборную США. От того, жалко мне или нет, решение не изменится. Наверное, они долго думали и рассматривали варианты. Чтобы выступать за другую страну, надо иметь гражданство, а это не такой легкий вопрос.

К тому, что спортсмены выбирают другое гражданство, отношусь так же, как к тому, что многие россияне уезжают работать и жить в другие страны. Законом это не запрещено. Они ничего не нарушают. Свобода передвижений и мнения гарантирована конституцией. Но сильно сомневаюсь, что в США Морозов и Еременко могут предложить условия лучше. Они принимали решение вместе со своими семьями и родителями и знают, что делают.

Не знаю, потеряет ли российское фигурное катание. Последний год не смотрю соревнования ни российские, ни международные. Поэтому дать оценку мастерства этой пары не очень могу», – сказала .