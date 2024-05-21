Роднина о возможном переходе Морозов: «Свобода передвижений и мнения гарантирована конституцией. Но сомневаюсь, что в США условия лучше»

Теги сборная России Ирина Роднина танцы на льду сборная США переходы Игорь Еременко Аннабель Морозов Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о возможном переходе дуэта Морозов – Еременко в США.

Накануне появилась информация, что танцоры Аннабель Морозов и Игорь Еременко рассматривают вариант со сменой сборной. Позднее стало известно, что дуэт распался. Морозов тренируется с американцем Джеффри Ченом и планирует выступать за США.

«Это их право, особенно если есть желание переходить в сборную США. От того, жалко мне или нет, решение не изменится. Наверное, они долго думали и рассматривали варианты. Чтобы выступать за другую страну, надо иметь гражданство, а это не такой легкий вопрос.

К тому, что спортсмены выбирают другое гражданство, отношусь так же, как к тому, что многие россияне уезжают работать и жить в другие страны. Законом это не запрещено. Они ничего не нарушают. Свобода передвижений и мнения гарантирована конституцией. Но сильно сомневаюсь, что в США Морозов и Еременко могут предложить условия лучше. Они принимали решение вместе со своими семьями и родителями и знают, что делают.

Не знаю, потеряет ли российское фигурное катание. Последний год не смотрю соревнования ни российские, ни международные. Поэтому дать оценку мастерства этой пары не очень могу», – сказала Роднина.

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8 комментариев
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Аннабель без Ерёменко с гражданством проблем не имеет. И тренируется последнее время она в Америке, а не в России. Ей там всё привычно.
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Не смотрю , ни межд., ни российские соревнования по ФК, так зачем у этой женщины постоянно брать интервью....
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И без тебя знают что делают
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Не верю что это слова ДЕПУТОЙДА ГосДуры ;)
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Странная позиция! Чиновник, возглавляющий ФФК Московской области и не смотрит соревнования!? А зачем тогда занимать место и как же развивать ФК на региональном уровне!?
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Это шикарно)). Значит в этом случае - свобода выбора и взвешенное решение вместе с родителями, их право, они ничего не нарушают и т.д. Ни слова про апатриотичность поступка! Когда в случае с ДС - "Это вопрос не ко мне, а к нашему большому патриоту тренеру-маме Этери Тутберидзе. Я более чем уверена, что такие решения ребёнок, даже если ему 21 год, сам не принимает"; "Интересно послушать ее маму, узнать позицию: все ее ученики сидят дома, а дочь выступает"; Ну и конечно же - "Я не считаю их перспективной парой", хотя соревнования, особенно внутренние, ИК не смотрит и оценку кондиций/перспектив той же Морозов дать не может. Ненависть, предвзятость и махровые двойные стандарты. ИК саму от себя не тошнит?
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Сомневаюсь что сотни тысяч американцев мечтают о переезде в Россию в поисках лучших условий для жизни.
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Говорит со нанием дела. ведь не зря в Америке отсидела десяток лет и дочь там оставила.
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