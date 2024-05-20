Тарасова о возможном переходе Морозов и Еременко в США: «Пусть идут куда хотят. Они что, у нас какое‑то место занимали?»
Тарасова оценила возможный переход Аннабель Морозов и Игоря Еременко в США.
О том, что российский танцевальный дуэт может сменить сборную, ранее сообщал «Р-Спорт».
«Пусть идут куда хотят. Они что, у нас какое‑то место занимали? Пусть уходят», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «Матч ТВ».
Тарасова о возможном переходе Морозов и Еременко в США: «Жалко, что мы можем потерять эту пару. Мне нравятся, талантливые ребята»
Главное что она - до сих пор звезда !:)
ТАТ - чемпион по переобуванию)
https://www-uscis-gov.translate.goog/working-in-the-united-states/temporary-nonimmigrant-workers?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp
Неэмигрантские визы США для спортсменов и их родственников:
О-1, Для родителей О-3