Тарасова о возможном переходе Морозов и Еременко в США: «Пусть идут куда хотят. Они что, у нас какое‑то место занимали?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду сборная США переходы Игорь Еременко Аннабель Морозов Фигурное катание

Тарасова оценила возможный переход Аннабель Морозов и Игоря Еременко в США.

О том, что российский танцевальный дуэт может сменить сборную, ранее сообщал «Р-Спорт».

«Пусть идут куда хотят. Они что, у нас какое‑то место занимали? Пусть уходят», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «Матч ТВ».

Тарасова о возможном переходе Морозов и Еременко в США: «Жалко, что мы можем потерять эту пару. Мне нравятся, талантливые ребята»

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тарасовой сейчас походу вообще никто не нужен.
Главное что она - до сих пор звезда !:)
+11
0
+11
Это какие-то две Тарасовых комментарии давали, этот и из предыдущей новости?))
+8
0
+8
Вроде только что было "жалко потерять") быстро Татьяна Анатольевна мнение меняет))
+7
0
+7
Ах-ха-ха, а как это соотносится с предыдущей новостью ? )))
ТАТ - чемпион по переобуванию)
+4
-1
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Тарасовой сейчас походу вообще никто не нужен. Главное что она - до сих пор звезда !:)
Как не кто не нужен. А внимание к ее персоне? Вот и напоминает о себе комментариям
+3
0
+3
А может быть у неё в голове, как говаривал МихалСергеич, "плюрализм мнений".
+3
-1
+2
Как же её мотает в высказываниях... То "Жалко потерять", то "пусть идут куда хотят".
+1
0
+1
Пусть все уходят, достаточно подать заявление в посольство США и получить визу для себя и родителей:
https://www-uscis-gov.translate.goog/working-in-the-united-states/temporary-nonimmigrant-workers?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp
Неэмигрантские визы США для спортсменов и их родственников:
О-1, Для родителей О-3
0
0
0
"Пусть уходят" или "мы ничего не можем с этим сделать"? После того как руководство страны открыто заявило, что ЭТО надолго, то все спортсмены активнее начали искать варианты.
+1
-1
0
На этих двух ветка похоже две разные Тарасовы.
0
0
0
Ответ Aryna Lapko
Вроде только что было "жалко потерять") быстро Татьяна Анатольевна мнение меняет))
Не мнение. А переобувается по старости
0
0
0
Ответ LechK1nG
Как же её мотает в высказываниях... То "Жалко потерять", то "пусть идут куда хотят".
почему наша сегодняшняя *элита* так относится к народу , спортсменам
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий