Тарасова о возможном переходе Морозов и Еременко в США: «Пусть идут куда хотят. Они что, у нас какое‑то место занимали?»

Тарасова оценила возможный переход Аннабель Морозов и Игоря Еременко в США.

О том, что российский танцевальный дуэт может сменить сборную, ранее сообщал «Р-Спорт».

«Пусть идут куда хотят. Они что, у нас какое‑то место занимали? Пусть уходят», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «Матч ТВ».

Тарасова о возможном переходе Морозов и Еременко в США: «Жалко, что мы можем потерять эту пару. Мне нравятся, талантливые ребята»