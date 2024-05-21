Артур Далалоян: «Леша Ягудин — крутой. Даже учитывая, что он давно не выступает на соревнованиях, на шоу он показывает высокий уровень»

Теги Алексей Ягудин спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике мужское катание Артур Далалоян Спорт-Экспресс Гимнастика

Гимнаст Артур Далалоян рассказал, кто является его любимым фигуристом.

— Могли ли вы меня видеть на фигурном катании? На соревнованиях вряд ли, а на шоу я часто хожу с семьей, это правда.

— Сам бы не хотел на коньках себя попробовать в шоу-турнире или каком-нибудь «Ледниковом периоде»?

— Я, конечно, катаюсь на коньках и люблю это дело, но... скорее для себя. Такой формат был бы для меня невероятно новым. Почему-то сомневаюсь, что из меня получился бы фигурист. 

— Тогда есть ли фаворит или фаворитка среди фигуристов?

— Если вспоминать юность, то Алексей Ягудин. Невероятно талантливый человек, и не только в спорте, на льду он устраивал невероятное шоу. Мы с ним лично знакомы, он мой друг.

Леша — крутой. Даже учитывая, что он давно не выступает на соревнованиях, но он катается на шоу и показывает высокий уровень, — сказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике. 

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