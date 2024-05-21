Егор Гончаров о новых программах с Анной Щербаковой в танцах: «Они абсолютно другие, новые по стилям, образам, подачам, мы в новых амплуа»

Теги сборная России танцы на льду Екатерина Рублева Анна Щербакова (танцы) Егор Гончаров Сергей Плишкин Фигурное катание

Егор Гончаров рассказал о новых программах с Анной Щербаковой в танцах на льду.

В прошедшем сезоне дуэт победил в финале Гран-при России среди юниоров и завоевал бронзу юниорского первенства страны.

«Ставим, как обычно, всей командой. Сергей Плишкин наш креативный деятель, Екатерина Борисовна (Рублева) очень помогает нам, использует свой опыт катания мастерских программ, Иван Александрович (Шефер) во всем консультирует нас. Программы абсолютно другие, новые по стилям, образам, подачам, мы в новых амплуа», – рассказал Егор Гончаров.

Со следующего сезона Щербакова и Гончаров будут выступать на взрослых соревнованиях.

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