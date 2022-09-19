Анна Погорилая: «Чемпионат России будет одним из самых дорогих стартов. Не знаю, что еще так оплачивается. Получается, что спорт становится очень коммерческим»

Бронзовый призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая высказалась о размере призового фонда на российских турнирах в новом сезоне.

– Здорово! Что здесь еще сказать? Такого в фигурном катании на российском уровне никогда еще не было, ха-ха.

С чем это сопоставимо? Если честно, я не очень помню, сколько точно мы получали на международном Гран‑при. Потому что там, отмечу, в валюте были выплаты. Но думаю, что чемпионат России будет одним из самых дорогих стартов.

Я не знаю, что еще так оплачивается. Тем не менее, получается, что спорт становится очень коммерческим. Но, с другой стороны, мы сейчас не можем выезжать на международные соревнования.

– Солидные призовые на чемпионате России не заставляют задуматься о возобновлении карьеры?

– А смысл? У меня маленький ребенок. Да, наверное, и хотелось бы (вернуться), но держать себя в форме – это огромный труд.

Плюс должно быть огромное здоровье и, конечно же, огромное желание. А пока у меня больше желания сидеть со своим чадом. Я от этого получаю колоссальное удовольствие, – сказала Погорилая.

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