Анна Погорилая: «Чемпионат России будет одним из самых дорогих стартов. Не знаю, что еще так оплачивается. Получается, что спорт становится очень коммерческим»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Анна Погорилая Фигурное катание

Бронзовый призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая высказалась о размере призового фонда на российских турнирах в новом сезоне.

– Здорово! Что здесь еще сказать? Такого в фигурном катании на российском уровне никогда еще не было, ха-ха.

С чем это сопоставимо? Если честно, я не очень помню, сколько точно мы получали на международном Гран‑при. Потому что там, отмечу, в валюте были выплаты. Но думаю, что чемпионат России будет одним из самых дорогих стартов.

Я не знаю, что еще так оплачивается. Тем не менее, получается, что спорт становится очень коммерческим. Но, с другой стороны, мы сейчас не можем выезжать на международные соревнования.

– Солидные призовые на чемпионате России не заставляют задуматься о возобновлении карьеры?

– А смысл? У меня маленький ребенок. Да, наверное, и хотелось бы (вернуться), но держать себя в форме – это огромный труд.

Плюс должно быть огромное здоровье и, конечно же, огромное желание. А пока у меня больше желания сидеть со своим чадом. Я от этого получаю колоссальное удовольствие, – сказала Погорилая. 

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