Елизавета Туктамышева: «Спортсмены с судьями не дружат, нет такого, что мы можем пойти куда-то вместе. Не знаю, запрещено или нет, но точно не приветствуется»
Елизавета Туктамышева рассказала о взаимоотношениях фигуристов с судьями.
– Вы знаете судей лично?
– Да-да, некоторых знаю, конечно. В фигурном катании более-менее все друг друга знают.
– Насколько имеют значения личные отношения с судьями? Может быть, что вы с ними встречаетесь в одних и тех же ресторанах во время соревнований и у вас сложились хорошие или неприятные отношения? Есть риск, что они вам поставят не очень хорошую оценку?
– Судьи беспристрастны. Спортсмены с судьями не дружат, нет такого, что мы можем пойти куда-то вместе.
– Это запрещено или…?
– Точно не знаю, запрещено или нет, но это точно не приветствуется. Судьи не могут иметь с этим спортсменом лучше отношения, с этим хуже. Мы всех знаем, но никто ни с кем не тусуется, – сказала чемпионка мира Туктамышева в интервью Елене Ханге.
Правильно, потому что это удел некоторых тренеров - дружить и ужинать с судьями в ресторанах)
А так, конечно, может быть общение. И родственные связи могут быть, и какие угодно.