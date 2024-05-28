Елизавета Туктамышева: «Спортсмены с судьями не дружат, нет такого, что мы можем пойти куда-то вместе. Не знаю, запрещено или нет, но точно не приветствуется»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала о взаимоотношениях фигуристов с судьями.

– Вы знаете судей лично?

– Да-да, некоторых знаю, конечно. В фигурном катании более-менее все друг друга знают.

– Насколько имеют значения личные отношения с судьями? Может быть, что вы с ними встречаетесь в одних и тех же ресторанах во время соревнований и у вас сложились хорошие или неприятные отношения? Есть риск, что они вам поставят не очень хорошую оценку?

– Судьи беспристрастны. Спортсмены с судьями не дружат, нет такого, что мы можем пойти куда-то вместе.

– Это запрещено или…?

– Точно не знаю, запрещено или нет, но это точно не приветствуется. Судьи не могут иметь с этим спортсменом лучше отношения, с этим хуже. Мы всех знаем, но никто ни с кем не тусуется, – сказала чемпионка мира Туктамышева в интервью Елене Ханге.

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
”Судьи беспристрастны” - прямо анекдот ))
+4
0
+4
Зато некоторые тренеры очень даже дружат и ужинами кормят в ресторанах
+4
-1
+3
Ответ Kareglazaya
Среди спортсменов много совсем молодых, в т.ч. подростков, а судьи - часто люди 40+. Будет довольно странно выглядеть, если они начнут тусоваться вместе)
сейчас время такое, что уже не странно)))
+2
0
+2
Среди спортсменов много совсем молодых, в т.ч. подростков, а судьи - часто люди 40+. Будет довольно странно выглядеть, если они начнут тусоваться вместе)
+1
0
+1
Ответ Anneta28
Зато некоторые тренеры очень даже дружат и ужинами кормят в ресторанах
Видимо тренерам можно
+1
0
+1
Ответ Алеся Ткаченко
Видимо тренерам можно
этадругое!
+1
0
+1
Можно и в рестораны вместе не ходить, всё равно останется: я так вижу.
0
0
0
> Спортсмены с судьями не дружат

Правильно, потому что это удел некоторых тренеров - дружить и ужинать с судьями в ресторанах)
+1
-1
0
тут нужен мем с Сотниковой - "в смысле?"
0
0
0
И тут вспоминаются объятия Сотниковой с Шеховцовой на ОИ ))
0
0
0
Ответ Kareglazaya
Среди спортсменов много совсем молодых, в т.ч. подростков, а судьи - часто люди 40+. Будет довольно странно выглядеть, если они начнут тусоваться вместе)
У спортсменов есть родители и тренеры, и общение может быть и не публичным.
0
0
0
Ответ chespo
У спортсменов есть родители и тренеры, и общение может быть и не публичным.
В интервью речь была именно о спортсменах.

А так, конечно, может быть общение. И родственные связи могут быть, и какие угодно.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий