Туктамышева о волнении на стартах: «С возрастом это можно контролировать. Занимаюсь с психологом – и родителям и детям рекомендую»

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, чего боялась на соревнованиях.

– У меня в самом детстве была проблема – я боялась большой аудитории. Это очень быстро прошло, сейчас я наслаждаюсь большим залом, он мне не страшен. Страшно было сделать ошибку и потом я знала, как буду себя корить. Понимала, что это моя вина и чего она может мне стоить. Я боялась не того, что наругают тренер или родители – а что я сама буду себя сжирать.

Это волнение помогает убрать снижение какой-то значимости соревнований. Ты выходишь, спокойно катаешь, думая, что это просто прокат. Упрощаешь значимость.

– А нервы можно натренировать? Это мышцы, которые можно раскачать?

– Думаю, с этим можно работать. Не знаю, насколько сильно. Я очень ответственный человек, из-за этого волнительный. Но с возрастом это можно контролировать, 100%.

– К психологу предлагаете водить детей?

– Конечно, и сама занимаюсь с психологом, и родителям и детям рекомендую, – сказала чемпионка мира Туктамышева в интервью Елене Ханге.