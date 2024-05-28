Тарасова о переходах фигуристов в другие страны: «Не вижу в этом ничего плохого. Переходят люди, которые не могут в российской сборной подняться выше 5-го или 6-го места»

Татьяна Тарасова высказалась о переходах российских фигуристов в другие страны.

Ранее сообщалось, что Софья Титова и пара Карина Акопова – Никита Рахманин могут начать выступать за Армению.

«Я не вижу в этом ничего плохого. Переходят люди, которые не могут в российской сборной подняться выше пятого или шестого места», – сказала заслуженный тренер СССР.

«Они с каких мест уходят? Они чувствуют, что здесь они никто и звать их никак, они здесь не потянут, чтобы войти в тройку и в пятерку – не войдут. Они за себя борются, чтобы быть в другой стране первыми и поехать на чемпионат Европы», – цитирует Тарасову ТАСС.