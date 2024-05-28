Тарасова о переходах фигуристов в другие страны: «Не вижу в этом ничего плохого. Переходят люди, которые не могут в российской сборной подняться выше 5-го или 6-го места»
Татьяна Тарасова высказалась о переходах российских фигуристов в другие страны.
Ранее сообщалось, что Софья Титова и пара Карина Акопова – Никита Рахманин могут начать выступать за Армению.
«Я не вижу в этом ничего плохого. Переходят люди, которые не могут в российской сборной подняться выше пятого или шестого места», – сказала заслуженный тренер СССР.
«Они с каких мест уходят? Они чувствуют, что здесь они никто и звать их никак, они здесь не потянут, чтобы войти в тройку и в пятерку – не войдут. Они за себя борются, чтобы быть в другой стране первыми и поехать на чемпионат Европы», – цитирует Тарасову ТАСС.
а так, у вас сейчас ушла вторая реальная претендентка на первые места, и не важно, какими они тут были... в мире они будут бороться за первые места, и в первую очередь тех. контентом, который превосходит тех. контент больше половины нашей взрослой "сборной"...
Я вижу, что некоторые не обращают внимания на происходящие судьбоносные для их Родины🇷🇺 события и думают, что можно променять Родину на возможные кавришки и всё будет как и было, они сильно ошибаются.
Для меня их больше нет.