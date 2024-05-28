Тарасова о переходах фигуристов в другие страны: «Не вижу в этом ничего плохого. Переходят люди, которые не могут в российской сборной подняться выше 5-го или 6-го места»

Теги Татьяна Тарасова сборная России переходы Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о переходах российских фигуристов в другие страны.

Ранее сообщалось, что Софья Титова и пара Карина Акопова – Никита Рахманин могут начать выступать за Армению.

«Я не вижу в этом ничего плохого. Переходят люди, которые не могут в российской сборной подняться выше пятого или шестого места», – сказала заслуженный тренер СССР.

«Они с каких мест уходят? Они чувствуют, что здесь они никто и звать их никак, они здесь не потянут, чтобы войти в тройку и в пятерку – не войдут. Они за себя борются, чтобы быть в другой стране первыми и поехать на чемпионат Европы», – цитирует Тарасову ТАСС.

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28 комментариев
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Переходят люди, которые не боятся клейма предателя и не хотят плясать на потеху провинциальной публики на чемпионате двора. Лучше занять 10ое место на ЧМ, чем 1ое в изоляции в РФ
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превратили судейство в цирк, что сейчас девчонки может и не хотели бы "уходить", но дома вечно будут петь либо о "конвертиках Плюща", либо о "грибах тшт"....
а так, у вас сейчас ушла вторая реальная претендентка на первые места, и не важно, какими они тут были... в мире они будут бороться за первые места, и в первую очередь тех. контентом, который превосходит тех. контент больше половины нашей взрослой "сборной"...
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+7
А зачем подниматься выше, что, первая тройка на международные старты поедет, как раньше? А они поедут
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+7
Переходят люди, которые не могут в российской сборной подняться выше 5-го или 6-го места» --- Да. Надо оставить 4-х, а остальных отправить в другие страны.
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+6
Ответ Lennuci
А что дает 10е место на ЧМ? Бесплатные билеты на автобус аэропорт-отель на следующем? Так Титова и так на Мальдивах вроде отпуск проводит и не жужжит.
А что дает участие на кубке водокачки?
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-3
+6
Ответ LSV
Уважаемая Алина, уточните, пожалуйста, что именно Вы имели в виду. Если не боитесь, конечно.
вы, дорогой наш смельчак, и сами знаете, чего боитесь - не стоит загружать наш спортивный сайт экскурсами в прошлое и уроками, которые некоторые никак не могут усвоить)))
+5
0
+5
Ответ Lennuci
А что дает 10е место на ЧМ? Бесплатные билеты на автобус аэропорт-отель на следующем? Так Титова и так на Мальдивах вроде отпуск проводит и не жужжит.
Как минимум ощущение причастности к мировому спорту и дух соревнований. Вы же не будете отрицать, что абсолютно любой спортсмен мечтает попасть на ГС, я не только о ФК говорю. А дальше уж как фортуна сложится.
+7
-2
+5
Кстати, цифры в её подобных комментариях становятся всё меньше и меньше. Раньше говорила про фигуристов второго десятка, про некую "седьмую воду на киселе", а теперь уже до 5-6 мест добралась.
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0
+4
Ответ LSV
Может, вам тоже стоит куда-нибудь перейти? Или вы чего-то боитесь?
Я никак не завишу от государства. Моё гражданство не мешает мне работать и зарабатывать
+6
-2
+4
Все когда-то не в первую тройку входили, а некоторые даже в пятёрке не помещались...Кто-то из них так и не поместится за всю карьеру, а кто-то станет чемпионом...
+3
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+3
Ответ LSV
Может, вам тоже стоит куда-нибудь перейти? Или вы чего-то боитесь?
боитесь-то прежде всего вы - всего и всех)))
+4
-2
+2
Ответ Lennuci
А что дает 10е место на ЧМ? Бесплатные билеты на автобус аэропорт-отель на следующем? Так Титова и так на Мальдивах вроде отпуск проводит и не жужжит.
Лет через 10 при любой около-ФК деятельности титул "Участник ЧМ" будет выглядет гораздо презентабельнее, чем "Многократный призер Водокачек".
+5
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+2
А что ТАТ еще может сказать о переходе Титовой, если она сама на судей тогда за ее оценки взъелась? Хотя, помнит ли? У нее и так семь пятниц на дню, даже не неделе.
+2
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+1
Ответ Lennuci
А что дает 10е место на ЧМ? Бесплатные билеты на автобус аэропорт-отель на следующем? Так Титова и так на Мальдивах вроде отпуск проводит и не жужжит.
Конкуренцию, рост как спортсмена и много ещё чего.
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Ответ PerfectSvendsen
Переходят люди, которые не боятся клейма предателя и не хотят плясать на потеху провинциальной публики на чемпионате двора. Лучше занять 10ое место на ЧМ, чем 1ое в изоляции в РФ
Ты перепутал. Чемпионат двора это чемпионат Европы с бездарями в медалях. А Россия была, есть и всегда будет топовой страной в фигурном катании. Только слабаки могут радоваться медалькам в отсутствии лучших
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Ответ Н.Ф.
Кстати, цифры в её подобных комментариях становятся всё меньше и меньше. Раньше говорила про фигуристов второго десятка, про некую "седьмую воду на киселе", а теперь уже до 5-6 мест добралась.
Скоро уже и до топ 3 дойдет
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"не могут" или "не дают"?....
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А я вижу плохое.
Я вижу, что некоторые не обращают внимания на происходящие судьбоносные для их Родины🇷🇺 события и думают, что можно променять Родину на возможные кавришки и всё будет как и было, они сильно ошибаются.
Для меня их больше нет.
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Ну Петросян в 2020 году на первенстве тоже 6 место заняла , а теперь лидер сезона . Все быстро меняется .
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Она не понимает, что чем меньше спортсменов будет выступать, тем ниже уровень как самих спортсменов, так и соревнований. Меньше денег и меньше популярность фигурного катания в России? ?!?!?
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Ответ Viks
Переходят люди, которые не могут в российской сборной подняться выше 5-го или 6-го места» --- Да. Надо оставить 4-х, а остальных отправить в другие страны.
Борьба за третье место станет поистине эпичной...
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Ответ Н.Ф.
Кстати, цифры в её подобных комментариях становятся всё меньше и меньше. Раньше говорила про фигуристов второго десятка, про некую "седьмую воду на киселе", а теперь уже до 5-6 мест добралась.
Потому что она прекрасно помнит из-за чего ее отстранили от работы на Первом.
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Ответ marchellinos
Она не понимает, что чем меньше спортсменов будет выступать, тем ниже уровень как самих спортсменов, так и соревнований. Меньше денег и меньше популярность фигурного катания в России? ?!?!?
Никто об этом и не задумается, пока кум не разбазарит всех кандидатов в сборную.
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