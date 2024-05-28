Фигуристка Софья Титова получила вид на жительство в Армении («Р-Спорт»)

Российская фигуристка Софья Титова получила вид на жительство в Армении.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Софья получила вид на жительство в Армении. Скорее всего, в ближайшее время будет решаться вопрос с гражданством», – заявил источник.

Ранее о переходе 15-летней Титовой в команду Армении сообщал «Матч ТВ».

Титова – победитель этапов Гран‑при России среди юниоров, призер первенства Москвы. Фигуристка тренируется в академии Евгения Плющенко.