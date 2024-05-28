Фигуристка Софья Титова получила вид на жительство в Армении («Р-Спорт»)

Теги сборная России женское катание сборная Армении Софья Титова Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Титова получила вид на жительство в Армении.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Софья получила вид на жительство в Армении. Скорее всего, в ближайшее время будет решаться вопрос с гражданством», – заявил источник.

Ранее о переходе 15-летней Титовой в команду Армении сообщал «Матч ТВ».

Титова – победитель этапов Гран‑при России среди юниоров, призер первенства Москвы. Фигуристка тренируется в академии Евгения Плющенко.

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28 комментариев
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Как же мне нравится, что о своих спортсменах молчат, а о чужих высказываются где надо и не надо, в частности, Яна Александровна, где комментарии от «первой леди» нашего фк?
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Будет прикол, если самого Плющенко, после его слов в поддержку СВО, несмотря на попадание его спортсменов окольными путями на международку, не допустят туда посидеть в КиКе))
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АП теперь ньюсмейкер на несколько дней. У спортса есть повод для обзвона и наполнения ветки ФК новостями.
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Ответ Леди Брэкнелл
Комментарий скрыт
Я никогда такого не орала, меня наоборот забавляет их движуха)
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Если получит гражданство в ускоренном порядке, то подадут запрос к декабрю.
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Некуда эта Степанян не денется)
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У нее на аватарке брови срастаются в одну. По необъяснимым причинам Софья-джан начинает все время жестикулировать и говорить "мамай клянус" 😂
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Ответ Ягун Ягунини
Будет прикол, если самого Плющенко, после его слов в поддержку СВО, несмотря на попадание его спортсменов окольными путями на международку, не допустят туда посидеть в КиКе))
Для НЕдопуска Плющенко должен быть официально дисквалифицирован, как Винер, или включён в санкционный список США и ЕС. Это всё маловероятно.
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Ответ Леди Брэкнелл
Откуда? )) На сайте АП наверное есть телефон администрации, попытайтесь узнать мобильные Яны и ЕП.
Буду пытаться, сильно
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Ответ QueenAmidala
Плющенко готов попрощаться с миллионными грантами? А то не пустят светить лицом в кике, хотя он своими планами на шоу в Донецке и поддержкой Путина уже наговорил на отстранение
Вы думаете, он не в курсе, что не сможет в кике сидеть? Прекрасно он это знает.
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Ответ Viks
С видом на жительство можно кататься за Армению, если год прошёл с его получения. А с паспортом практически сразу.
Минусаторам правила ИСУ не нравятся? - Терпите.
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Ответ Кристина Медер
Буду пытаться, сильно
Не забудьте потом рассказать что вам ответили.
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Ответ Кристина Медер
Комментарий удален модератором
Откуда? )) На сайте АП наверное есть телефон администрации, попытайтесь узнать мобильные Яны и ЕП.
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Ответ Леди Брэкнелл
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Кристина Медер
Не могу, переживаю очень)
Комментарий удален модератором
Ответ Кристина Медер
Как же мне нравится, что о своих спортсменах молчат, а о чужих высказываются где надо и не надо, в частности, Яна Александровна, где комментарии от «первой леди» нашего фк?
Щас Жуков с Кузнецовым сгоняют на Мальдивы, все у нее распросят и вам расскажут. Ждите.)))
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Ответ Леди Брэкнелл
Вы - это собирательный образ. АП и Янка никто и совершенно неинтересны, их слишком много и надо их закрыть по мнению местных, но топы о них самые востребованные на спортсе. Ждете, ждете )))
Ждём,конечно, когда если не сейчас? Когда это было бы как раз уместно, но когда уместно они не очень умеют.
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Интересно, куда Титова перейдет, если про Армению правда.
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Академия становится международной весьма интересным способом) За девочек рада, будем болеть.
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