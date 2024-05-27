Усачева о пробах в танцах: «Я как будто почувствовала себя не в своей тарелке. Подумала, что не надо так оставлять – к хорошему это не приведет»

Фигуристка Дарья Усачева объяснила, почему не перешла в танцы на льду.

Усачевой – серебряный призер юниорского чемпионата мира-2020 в одиночном катании. С ноябре 2021-го она получила травму бедра и с тех пор не выступала на турнирах, но позже пробовалась в танцах.

– До того, как завершить карьеру, вы пробовали кататься в танцах на льду. Расскажите про этот опыт.

– Мне всегда нравились танцы на льду, всегда хотела попробовать – хотя бы просто для себя, когда завершу карьеру одиночницы. Так что попробовала, очень понравилось. И хотя это не получило продолжительного развития, я не жалею. Опыт работы над скольжением дал мне много полезного как тренеру.

У меня самой скольжение стало гораздо лучше. Это как-то само пришло – наблюдение за танцорами помогло, плюс общение с тренерами. От Алексея Юрьевича Горшкова очень много теории узнала, и в целом всем одиночникам полезно было бы это узнать как можно раньше, когда что-то еще можно исправить.

– Как пробы с Дарио Чиризано проходили?

– У меня очень теплые воспоминания. Это было в Абу-Даби. Очень благодарна всем участникам. Алексей Юрьевич – прекрасный тренер, это все понятно, но он и как человек замечательный. Смотрела на него восторженными глазами все время. Подача информации, как он себя вел вне тренировок… Просто классный человек.

– Кроме Дарио, с кем-то пробовали скатываться?

– Немного с Даней Савельевым, но очень недолго, меньше недели. В тот момент я все-таки решила, что лучше одиночное.

– Почему?

– Я как будто почувствовала себя не в своей тарелке. Подумала, что не надо так оставлять, потому что к хорошему это не приведет. Но в шоу сейчас с удовольствием практикую работу с танцорами, много чего пробуем делать, – рассказала 18-летняя Усачева.