Усачева о пробах в танцах: «Я как будто почувствовала себя не в своей тарелке. Подумала, что не надо так оставлять – к хорошему это не приведет»
Фигуристка Дарья Усачева объяснила, почему не перешла в танцы на льду.
Усачевой – серебряный призер юниорского чемпионата мира-2020 в одиночном катании. С ноябре 2021-го она получила травму бедра и с тех пор не выступала на турнирах, но позже пробовалась в танцах.
– До того, как завершить карьеру, вы пробовали кататься в танцах на льду. Расскажите про этот опыт.
– Мне всегда нравились танцы на льду, всегда хотела попробовать – хотя бы просто для себя, когда завершу карьеру одиночницы. Так что попробовала, очень понравилось. И хотя это не получило продолжительного развития, я не жалею. Опыт работы над скольжением дал мне много полезного как тренеру.
У меня самой скольжение стало гораздо лучше. Это как-то само пришло – наблюдение за танцорами помогло, плюс общение с тренерами. От Алексея Юрьевича Горшкова очень много теории узнала, и в целом всем одиночникам полезно было бы это узнать как можно раньше, когда что-то еще можно исправить.
– Как пробы с Дарио Чиризано проходили?
– У меня очень теплые воспоминания. Это было в Абу-Даби. Очень благодарна всем участникам. Алексей Юрьевич – прекрасный тренер, это все понятно, но он и как человек замечательный. Смотрела на него восторженными глазами все время. Подача информации, как он себя вел вне тренировок… Просто классный человек.
– Кроме Дарио, с кем-то пробовали скатываться?
– Немного с Даней Савельевым, но очень недолго, меньше недели. В тот момент я все-таки решила, что лучше одиночное.
– Почему?
– Я как будто почувствовала себя не в своей тарелке. Подумала, что не надо так оставлять, потому что к хорошему это не приведет. Но в шоу сейчас с удовольствием практикую работу с танцорами, много чего пробуем делать, – рассказала 18-летняя Усачева.