Тренер по ОФП Петрова: «Вся эта погоня за высокой сложностью мне тревожна. Особенно если тренер не готовит людей к подобным нагрузкам»

Теги сборная России травмы женское катание Дарья Усачева Фигурное катание

Тренер по ОФП предположила причину травмы фигуристки Дарьи Усачевой.

– Насколько, на ваш взгляд, может быть опасной та ранняя специализация, которая сейчас наблюдается как в женском, так и в мужском одиночном катании?

– По мне, она очень опасна. Особенно для длинноногих и резко растущих людей. Когда у ребенка начинается рост, надо быть крайне осторожным с нагрузкой.

– То есть травма, подобная той, что получила Дарья Усачева (отрыв связки в зоне роста бедренной кости), – не трагическая случайность?

– Это именно провокация резкого роста. Голова помнит, а мышцы не готовы. Ты вроде бы делаешь все как надо, а должной подготовки, этой подстилочки, способной смягчить удар нагрузки на организм, нет.

Поэтому вся эта погоня за высокими прыжками, высокой сложностью мне тревожна, честно говоря. Особенно если тренер не готовит людей к подобным нагрузкам. Или готовит их неправильно, – сказала Евгения Петрова.

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16 комментариев
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Вспомнила бабка, как девкой была....В очередной раз обсуждаем дела давно минувших дней.
Может стоит обеспокоиться о состоянии здоровья Вероники Жилиной, которая практически перестала участвовать в соревнованиях ?
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Ответ Е...С
Потому и перестала, чтобы такого как с Дашей не случилось.
Так с ней уже случилось или вы хотите сказать, нет никакой серьёзной травмы плеча)?
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Г-жу Петрову не смущает, что в одной всем известной академии детям выплачивается материальное вознаграждение за исполнение сложных элементов? Что материальная заинтересованность ставится на первое место, заставляя забыть и риске и высоких нагрузках?
Марк Кондратюк на шоу за 10 тысяч долларов исполнил подряд десять тройных акселей, забыв о риске травмы.
+7
-4
+3
А почему тренер по ОФП Петрова считает, что Усачёву не готовили к высоким нагрузкам? Она знает как проходили тренировки Усачёвой?
+2
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Ответ SNM
А почему тренер по ОФП Петрова считает, что Усачёву не готовили к высоким нагрузкам? Она знает как проходили тренировки Усачёвой?
она предполагает... у неё достаточно большое интервью, и чуть ли не в каждом втором абзаце она говорит об необходимости укрепления связок и стоп...
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Женское фк уже повернуло в сторону усложнения, и это совершенно нормально как для других его видов, как и для остальных видов спорта. Искусственно сдержать можно конечно, но развитие всё равно будет идти своим ходом. Травмы и раньше были, и на ровном месте, и с поддержек, и с не очень сложных прыжков, и чаще всего они зависят не от перечисленных факторов, а просто от того, что фк априори травматичный вид спорта. Дашин случай не единичный, к сожалению, это было, есть и будет. Всем здоровья и по возможности без травм.
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Кто не рискует, тот не пьет шампанское 🍾
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Странно, что в топе только одиночка фигурирует, а как же парники?

Еще пару лет назад тот, кто на днях в штатах родил и у кого жена с греческим профилем говорил, что парное катание из-за усложнения выполняемых элементов в нынешнее время повышенно травмоопасно. Думаю мнению этого господина, в недавнем прошлом парнику, можно доверять.
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Ответ Pkatushki
Задача спортсмена и тренера изготовить совершенное тело и набрать максимальный функционал к главному старту, а не шарахаться наугад по разным видам физической активности. Задача на годы, точность решений на миллиграммы и микроны.
и сколько вы спортсменов подготовили к ои, с таким подходом?....
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Ответ Е...С
Потому и перестала, чтобы такого как с Дашей не случилось.
А может быть перетрудилась на выстулениях в шоу?
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Ответ Agura
Вспомнила бабка, как девкой была....В очередной раз обсуждаем дела давно минувших дней. Может стоит обеспокоиться о состоянии здоровья Вероники Жилиной, которая практически перестала участвовать в соревнованиях ?
не практически, а перестала... похоже, что она тоже готовится к смене гражданства, а травма - просто "прикрытие"...
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Ответ Александр
не практически, а перестала... похоже, что она тоже готовится к смене гражданства, а травма - просто "прикрытие"...
За Китай будет выступать.
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