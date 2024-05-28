Тренер по ОФП Петрова: «Вся эта погоня за высокой сложностью мне тревожна. Особенно если тренер не готовит людей к подобным нагрузкам»

Тренер по ОФП предположила причину травмы фигуристки Дарьи Усачевой.

– Насколько, на ваш взгляд, может быть опасной та ранняя специализация, которая сейчас наблюдается как в женском, так и в мужском одиночном катании?

– По мне, она очень опасна. Особенно для длинноногих и резко растущих людей. Когда у ребенка начинается рост, надо быть крайне осторожным с нагрузкой.

– То есть травма, подобная той, что получила (отрыв связки в зоне роста бедренной кости), – не трагическая случайность?

– Это именно провокация резкого роста. Голова помнит, а мышцы не готовы. Ты вроде бы делаешь все как надо, а должной подготовки, этой подстилочки, способной смягчить удар нагрузки на организм, нет.

Поэтому вся эта погоня за высокими прыжками, высокой сложностью мне тревожна, честно говоря. Особенно если тренер не готовит людей к подобным нагрузкам. Или готовит их неправильно, – сказала Евгения Петрова.