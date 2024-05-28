Алина Загитова: «Завтра очень важный день – сдача госов. Всем нам крепких нерв и хорошего настроения»

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова пожелала студентам «крепких нерв».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, что завтра сдает госэкзамен в университете.

«Всем привет. Извиняюсь, что так часто пропадаю. Просто завтра очень важный, серьезный, нервозный день – сдача госов. Могу сказать, что даже на Олимпийских играх я так не переживала, как сейчас. Спонсор программы – глицинчик.

Поэтому всем студентам и учащимся я желаю удачной сдачи экзаменов. Ну и всем нам крепких нерв и хорошего настроения. Я пошла дальше готовиться», – сказала Загитова.

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Крепких нерв и сбычи мечт
+42
-2
+40
Еще чего.Какие-то там склонения учить.
У нее на госах даже этого не спросят.
+44
-7
+37
Всем нам крепких нерв...
+37
-3
+34
Ответ gift...!
Еще чего.Какие-то там склонения учить. У нее на госах даже этого не спросят.
Сдаётся мне, у неё вообще ничего не спросят... Максимум автограф.
+30
-6
+24
Крепких нерв (с)
+26
-3
+23
На ее месте я бы замалчивал всё, что связано с университетами, потому что сразу возникают вопросы на фоне ее предыдущих проблем в этой "области".
+22
-7
+15
Новый хэштэг всея Руси #крепкихнерв#
Зарегай его, Алина, обогатишься 😁
+16
-4
+12
И тебе крепкого седалищного нерва и чтобы паховые кольца не беспокоили.
+14
-6
+8
Извиняюсь, нерв🤦🤦🤦
+7
-2
+5
Система высшего образования России в одной миниатюре:
человек, сдающий (почти наверняка УСПЕШНО) госэкзамен по направлению «Журналистика», не может правильно склонять слова
+9
-4
+5
Сдаст БезЫзбежно !
+7
-3
+4
А где она и на кого учится?
+6
-2
+4
Хорошего настроения после сдачи экзаменов Алине. Удачи!
+7
-4
+3
Удачи Алине и всем студентам 💪
+4
-1
+3
Удачи на экзаменах!
Ни пуха ни пера!
+8
-6
+2
Надеюсь Алина в Дубаи хорошо подготовилась
+9
-7
+2
Хотелось бы посмотреть того препода, кто посмеет её завалить на экзамене.
+7
-6
+1
Ответ Ирина Петрова
Вы лучше бы своё место берегли, а не раздавали ЦУ
По существу есть что ответить или будете подтверждать устоявшееся мнение о защитницах Загитовой?
+1
0
+1
Ответ DAB25
Система высшего образования России в одной миниатюре: человек, сдающий (почти наверняка УСПЕШНО) госэкзамен по направлению «Журналистика», не может правильно склонять слова
она нервничает, сказала же))
+2
-1
+1
Если б ты по-честному сдавала....
+6
-6
0
И ведь слушают эту недоучку.
0
0
0
Крепких нерв и хороших настроений
0
0
0
Ответ crazymaks
она нервничает, сказала же))
Нервиет
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий