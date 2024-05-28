Алина Загитова: «Завтра очень важный день – сдача госов. Всем нам крепких нерв и хорошего настроения»
Алина Загитова пожелала студентам «крепких нерв».
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, что завтра сдает госэкзамен в университете.
«Всем привет. Извиняюсь, что так часто пропадаю. Просто завтра очень важный, серьезный, нервозный день – сдача госов. Могу сказать, что даже на Олимпийских играх я так не переживала, как сейчас. Спонсор программы – глицинчик.
Поэтому всем студентам и учащимся я желаю удачной сдачи экзаменов. Ну и всем нам крепких нерв и хорошего настроения. Я пошла дальше готовиться», – сказала Загитова.
У нее на госах даже этого не спросят.
Зарегай его, Алина, обогатишься 😁
человек, сдающий (почти наверняка УСПЕШНО) госэкзамен по направлению «Журналистика», не может правильно склонять слова
Ни пуха ни пера!