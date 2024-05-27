Татьяна Тарасова: «Петросян – одна из сильнейших в мире и одна из сильнейших одиночниц в истории нашего фигурного катания»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Александр Энберт женское катание Аделия Петросян Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала Аделию Петросян среди лучших одиночниц в истории страны.

В прошедшем сезоне 16-летняя Петросян стала чемпионкой России и Спартакиады по фигурному катанию.

– Вы согласны с заявлением Энберта о том, что у Петросян нет конкуренток в мире?

– Когда будут соревнования, мы посмотрим. Не надо расслаблять наших девушек разговорами о том, что у них нет конкуренток.

– Как вы оцениваете Петросян и ее перспективы?

– Аделию оцениваю очень высоко. Она одна из сильнейших в мире. И одна из сильнейших одиночниц в истории нашего фигурного катания, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

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13 комментариев
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Очередная одна из сильнейших в истории.
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Справедливости ради, сильнейшей она стала тогда, когда конкуренция в РФ упала) Когда действительно сильнейшие выступали и были в форме, Петросян особо не выделялась. Даже с учетом ее очень хороших данных для ФК (конституция тела в первую очередь).

Контент хуже стал, соперницы в травмах/завершили. Все условия были для получения золотых медалей, а вот прокатов чистых не было.
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А что она скажет, если Петросян решит выступать за Армению.
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Так "мы посмотрим" или "одна из сильнейших"?
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Рановато такие дифирамбы петь Аделии. Время покажет. Прошлый сезон не в счёт - у Аделии в России так же, как у Сакамото на мире, не было достойной конкуренции.
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Ну началось..Любит ТАТ возносить до небес
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Ну, это смотря из скольких лучших выбирать. Аделии пока не хватает стабильности, даже если брать ее самые удачные выступления, она все равно уступает пиковым Ане, Саше, Соне, да и Алене, думаю, тоже. Это если сравнивать чисто по прокатам, если же брать достижения, то Аделии до сильнейших как до Китая, но она и не в одинаковых с ними условиях находится, справедливости ради.
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"Когда будут соревнования" Петросян будет как сейчас Петросяну
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