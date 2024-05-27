Татьяна Тарасова: «Петросян – одна из сильнейших в мире и одна из сильнейших одиночниц в истории нашего фигурного катания»
Татьяна Тарасова назвала Аделию Петросян среди лучших одиночниц в истории страны.
В прошедшем сезоне 16-летняя Петросян стала чемпионкой России и Спартакиады по фигурному катанию.
– Вы согласны с заявлением Энберта о том, что у Петросян нет конкуренток в мире?
– Когда будут соревнования, мы посмотрим. Не надо расслаблять наших девушек разговорами о том, что у них нет конкуренток.
– Как вы оцениваете Петросян и ее перспективы?
– Аделию оцениваю очень высоко. Она одна из сильнейших в мире. И одна из сильнейших одиночниц в истории нашего фигурного катания, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Аделия Петросян – главная фигуристка России в 16 лет: не боится квадов и падений, выиграла все в этом сезоне
Контент хуже стал, соперницы в травмах/завершили. Все условия были для получения золотых медалей, а вот прокатов чистых не было.