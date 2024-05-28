Тарасова о сокращении числа этапов Гран-при России: «Не понимаю, для чего это. Мне кажется, не было никаких вопросов ни у спортсменов, ни у тренеров»

Татьяна Тарасова заявила, что не поняла решение сократить этапы Гран-при России.

В календаре Федерации фигурного катания России (ФФКР) на сезон-2024/25 числится пять этапов. В прошлом сезоне их было шесть.

«Не поняла этого, почему у нас должно быть на одно соревнование меньше? У нас в этом году было все логично сделано федерацией фигурного катания, очень логично. Мне кажется, не было никаких вопросов ни у спортсменов, ни у тренеров. Не понимаю, для чего это», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Гендиректор ФФКР Александр Коган ранее объяснял, что количество этапов было сокращено ради повышения уровня конкуренции.