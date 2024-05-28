Тарасова о сокращении числа этапов Гран-при России: «Не понимаю, для чего это. Мне кажется, не было никаких вопросов ни у спортсменов, ни у тренеров»

Теги Татьяна Тарасова ФФКР Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что не поняла решение сократить этапы Гран-при России.

 

В календаре Федерации фигурного катания России (ФФКР) на сезон-2024/25 числится пять этапов. В прошлом сезоне их было шесть.

«Не поняла этого, почему у нас должно быть на одно соревнование меньше? У нас в этом году было все логично сделано федерацией фигурного катания, очень логично. Мне кажется, не было никаких вопросов ни у спортсменов, ни у тренеров. Не понимаю, для чего это», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Гендиректор ФФКР Александр Коган ранее объяснял, что количество этапов было сокращено ради повышения уровня конкуренции.

4 комментария
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Подозреваю, это для того, что финансирование сократили, а зарплаты ФФКР себе урезать не хотят.😏
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А дальше одни шоу оставят
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А спортсменов и тренеров никто, наверняка, и не спрашивал, сделали, как самим хочется.
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Что там непонятного? На организацию каждого этапа деньги нужны! А денег нет, но вы держитесь ... Хотя казалось бы, там за коррупцию всего лишь двух генералов арестовали и их дома за миллиарды рублей! Для ФФКР, считай уже на несколько лет вперед денег хватит! Чтобы число этапов не сократить, а наоборот увеличить! А если прошерстить еще и финансово-экономический блок, то и всей стране хватит на десять лет вперед! Денег у них нет, врунишки ...
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