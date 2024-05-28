Тарасова о переходе Титовой: «Переводят тренеры, потому что есть возможность показать спортсменов на международных турнирах. Или это делают родители»

Татьяна Тарасова назвала причины перехода фигуристки Софьи Титовой в Армению.

По информации «Матч ТВ», 15-летняя Титова получила открепление от Федерации фигурного катания России.

– Плохо ли, что юниоры в сравнительно малом возрасте начинают менять спортивное гражданство?

– Вы знаете, это делают не юниоры. Переводят кататься в другую страну их тренеры, потому что там есть возможность показать спортсменов на международных турнирах. Или же это делают их родители, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Титова – победитель этапов Гран‑при России среди юниоров, призер первенства Москвы. Она тренируется в академии Евгения Плющенко.