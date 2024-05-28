Тарасова о переходе Титовой: «Переводят тренеры, потому что есть возможность показать спортсменов на международных турнирах. Или это делают родители»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России переходы сборная Армении Академия Плющенко Софья Титова Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала причины перехода фигуристки Софьи Титовой в Армению.

По информации «Матч ТВ», 15-летняя Титова получила открепление от Федерации фигурного катания России.

– Плохо ли, что юниоры в сравнительно малом возрасте начинают менять спортивное гражданство?

– Вы знаете, это делают не юниоры. Переводят кататься в другую страну их тренеры, потому что там есть возможность показать спортсменов на международных турнирах. Или же это делают их родители, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Титова – победитель этапов Гран‑при России среди юниоров, призер первенства Москвы. Она тренируется в академии Евгения Плющенко.

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19 комментариев
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Так понятно, что с кем-то нужно ездить на международные соревнования. Все эти речи, как здорово внутри страны, только для внутреннего потребления.
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Ерунда, родители без тренера это ничто, какие там тренеры в Армении с Казахстаном? Очевидно, это делалось через тренера.
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Что и г...не назвала? Странно, это точно ТАТ?
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Ответ тем, кто в предыдущей ветке говорил, что Плющенко тут не при чем)))
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А какие ещё есть варианты, мадам Тарасова ?
Тарасова - признанный профессионал по разным мутным схемам.
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Тарасова выдала базу
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Помнится ее обидели наши судьи. Ну что же прибавится еще одна страна ,где наши девочки будут выступать. надеюсь успешно.
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Чепуху сказала, уважаемая ТАТ. Тренеры могут только посодействовать, если захотят, а решение за родителями.
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Девочка несовершеннолетняя, поэтому решение в первую очередь принимают родители. Если они против, ни какой тренер не сможет принять такое решение.
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Ответ Леди Брэкнелл
Как тренер может перевести несовершеннолетнюю спортсменку? Прям интересно. У Тарасовой детей нет, вот она и не понимает, что ребенком могут распоряжаться только родители.
Помочь может, замолвить словечко, особенно, если глава федерации это крестный твоего ребенка😀
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Ответ N-fox
Ответ тем, кто в предыдущей ветке говорил, что Плющенко тут не при чем)))
Объясните, где вы увидели ответ. В 15 лет решают только родители.
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Почему Тарасова не назвала Титову неприличным словом и главное совершенно не нужными для ФК России, как она называла некоторых переходящих? Или те, которые тренируются у Плющенко, это нечто другое и они не говяшки, как назвал их сам Плющенко. А по-моему они все одинаковые и хотя Плющенко отвергает , что они не говяшки, на самом деле, все они как раз и есть те самые говяшки.
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скорее, возможность самому тренеру посветить лицом в кике)
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Ответ Katerina Sunny
Так понятно, что с кем-то нужно ездить на международные соревнования. Все эти речи, как здорово внутри страны, только для внутреннего потребления.
Катерина, ну Евгению то внутри страны точно грех жаловаться. И внутри страны, и снаружи им хорошо. А ради грантов можно и про патриотизм попеть. Надеюсь, грантодатели сделают выводы.
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Ответ Orange carrot
Ерунда, родители без тренера это ничто, какие там тренеры в Армении с Казахстаном? Очевидно, это делалось через тренера.
Так в Казахстане всеми любимая Турсынбаева главная звезда ФК, серебрянная ОИ, прошла школу Орсера и Тутберидзе.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А какие ещё есть варианты, мадам Тарасова ? Тарасова - признанный профессионал по разным мутным схемам.
Ну разговорам, и сплетням профессионал
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