Елизавета Туктамышева: «Доказательств, что моя фамилия пошла от хана Тохтамыша, я не видела, но это было бы круто»

Фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о происхождении своей фамилии.

– Ваш тренер Алексей Мишин часто говорил, что ваш род происходит от хана Тохтамыша. А вы знаете, откуда произошла ваша фамилия и ее значение?

– Тетя по папиной линии изучала этот вопрос. По-моему, фамилия пошла от тюркского – «остановка» или «остановись», что-то такое. Доказательств, что моя фамилия пошла от хана Тохтамыша, я не видела, но это было бы круто. <…>

– Кем вы себя считаете по национальности?

– Если мы говорим только об одной национальности, то все-таки русская, – сказала чемпионка мира Туктамышева в интервью Елене Ханге.