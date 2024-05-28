Елизавета Туктамышева: «Доказательств, что моя фамилия пошла от хана Тохтамыша, я не видела, но это было бы круто»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о происхождении своей фамилии.

– Ваш тренер Алексей Мишин часто говорил, что ваш род происходит от хана Тохтамыша. А вы знаете, откуда произошла ваша фамилия и ее значение?

– Тетя по папиной линии изучала этот вопрос. По-моему, фамилия пошла от тюркского – «остановка» или «остановись», что-то такое. Доказательств, что моя фамилия пошла от хана Тохтамыша, я не видела, но это было бы круто. <…>

– Кем вы себя считаете по национальности?

– Если мы говорим только об одной национальности, то все-таки русская, – сказала чемпионка мира Туктамышева в интервью Елене Ханге.

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9 комментариев
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Так и есть Лиза, а Ивановы произошли от царей Иванов, а Петровы от императора Петра.
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Фамилия тюркского происхождения 100%, черты лица тоже тюркские. А вот то, что она произошла от хана, это крайне сомнительно. Хотя у ханов того времени были сотни жен и наложниц.
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Туктамышева в Монголию переходит чтоли? У всех фигуристов в последнее время откуда ни возьмись появляются родственники в других странах.
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От хана Туктамыша, дальнего родственника Тохтамыша))
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хан Тохтамыш где-то оприходовал служанку ? только если так
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Ответ Westmoreland
Так и есть Лиза, а Ивановы произошли от царей Иванов, а Петровы от императора Петра.
Иван и Петр еврейские имена.
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Ответ Максим Медов
Иван и Петр еврейские имена.
Пётр - греческое…
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