Дарья Усачева опубликовала видео в кресле-коляске, снятое после травмы в 2021 году: «Специально для комментаторов Sports»

Фигуристка Дарья Усачева опубликовала видео для комментаторов Sports.

В ноябре 2021 года Усачева получила травму бедра на этапе Гран-при в Японии, после чего больше не выступала на турнирах.

Сегодня фигуристка рассказала, что недолго грустила из-за этой травмы: «Поплакала первые несколько часов, а утром уже снимала видосики в коляске и смеялась».

«Эксклюзив!😂 Как вам такие тренды тиктока? Специально для комментаторов Sports», – написала Усачева в телеграм-канале.

«Утро после», – добавила она.