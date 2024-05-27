Дарья Усачева опубликовала видео в кресле-коляске, снятое после травмы в 2021 году: «Специально для комментаторов Sports»

Теги сборная России травмы видео женское катание Дарья Усачева Фигурное катание

Фигуристка Дарья Усачева опубликовала видео для комментаторов Sports.

В ноябре 2021 года Усачева получила травму бедра на этапе Гран-при в Японии, после чего больше не выступала на турнирах.

Сегодня фигуристка рассказала, что недолго грустила из-за этой травмы: «Поплакала первые несколько часов, а утром уже снимала видосики в коляске и смеялась».

«Эксклюзив!😂 Как вам такие тренды тиктока? Специально для комментаторов Sports», – написала Усачева в телеграм-канале. 

«Утро после», – добавила она.

4 комментария
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Дашка, а моё про кремень прочитала?? 😂
Молодец 💪
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Что ни говори, а спортс - самое влиятельное медиа в среде спортсменов, по крайней мере в фигурном катании. Нигде больше спортсмены и тренеры так не реагируют на комментарии пользователей
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+3
Дашка супер 💪💪💪💪 красава, умничка и юморная
+4
-2
+2
Ответ ретроградный меркурий
Что ни говори, а спортс - самое влиятельное медиа в среде спортсменов, по крайней мере в фигурном катании. Нигде больше спортсмены и тренеры так не реагируют на комментарии пользователей
Самый крупный спортивный сайт России, естественно его читаю спортсмены
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