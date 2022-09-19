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Первый сезон нашей фигурки в изоляции: турниры с миллионными призовыми и форматы, где ждут даже Загитову

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Боссы нашего фигурного катания презентовали проект нового – особенного – сезона.

Если у биатлонистов и лыжников остаются кое-какие шансы вернуться на международные старты зимой (их могут допустить в любой момент), то фигуристы точно пропускают все турниры ISU до конца 2022-го – составы на этапы Гран-при сформированы, поправок не будет.

Так что нас ждет чисто внутрироссийский сезон, но занятный: турниров много, возникли экспериментальные форматы.

Замену Гран-при уже придумали – 6 этапов ровно в те же сроки и финал, вынесенный на весну

Федерация фигурного катания России (ФФКР) создала соревнования на первую половину сезона – изобретать ничего не пришлось, за основу взяли привычную схему Гран-при.

Новая серия называется Гран-при России (не путать с этапом Rostelecom Cup, который тоже называли Гран-при России), она пройдет в 6 этапов, а закроет ее большой финал. Все точно так же, как и в международной версии.

Расписание Гран-при России

1-й этап, «Золотой конек Москвы»

Москва, 21-23 октября

2-й этап, «Бархатный сезон»

Сочи, 28-30 октября

3-й этап, «Идель-2022»

Казань, 4-6 ноября

4-й этап, «Московские звезды»

Москва, 11-13 ноября

5-й этап, «Волжский пируэт»

Самара, 18-20 ноября

6-й этап, «На призы губернатора Пермского края»

Пермь, 23-25 ноября

Финал Гран-при России

Сочи, 3-5 марта

Интересно, что даты этапов четко (день в день) совпадают с датами международной серии. Похожая ситуация была весной, когда Кубок Первого канала провели параллельно с чемпионатом мира, на который наших фигуристов не пустили. Исключение – финал серии: международный пройдет в начале декабря (в это время у нас будет чемпионат России по прыжкам), а наш – в начале марта.

Каждый фигурист сможет выступить максимум на двух этапах серии. Члены сборной автоматически получат квоты на турнир, а вот остальные смогут попасть на Гран-при России по заявкам от регионов.

Кстати, очень важно – на взрослых соревнованиях появятся спортсмены от 14 лет: наших турниров повышение возрастного ценза не коснулось.

Показательных выступлений на этапах не будет.

Новые турниры: ЧР по прыжкам и шоу-программам (там один приз на всех и могут участвовать даже ветераны)

Чемпионат России пройдет как обычно – в конце декабря (с 21-го по 25-е), на этот раз турнир примет Красноярск. Первенство России среди юниоров состоится с 14 по 18 февраля в Перми.

Но новым Гран-при и ЧР сезон для наших спортсменов не ограничится – в ФФКР придумали сразу три новых турнира.

С 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге состоится первый в истории чемпионат России по прыжкам. Подобный формат уже дважды пробовали на Кубке Первого канала (выходило невнятно), но теперь он вылился в отдельный турнир и обрел официальный статус – победители получат звания чемпионов России.

Правда, не ясно, как все устроят. На Кубке Первого канала прыжковый турнир был командным – сейчас наверняка заведут личное первенство, но подробностей о правилах пока нет.

20 и 21 января в Москве ждут Кубок Первого канала – это уже не дебют, соревнования проведут в третий раз. По датам КПК почти совпадает с чемпионатом Европы, которому и должен стать заменой. Турнир наверняка опять будет командным, а имена капитанов мы узнаем ближе к началу (в первый раз ими были Евгения Медведева и Алина Загитова, во второй – Анна Щербакова и Марк Кондратюк).

В чем проблемы фигурного Кубка Первого канала и как превратить его в топ-турнир? Объясняем по фактам

А с 18 по 19 марта Москва примет совершенно новые соревнования (такого нет нигде в мире) – открытый турнир по шоу-программам.

Подробностей не очень много, но те, что есть – звучат интересно: спортсмены будут соревноваться за один приз (одиночники, танцы, пары – все сразу), выступать может кто-угодно (как действующие, так и завершившие карьеру фигуристы), а результат определят в том числе и с помощью народного голосования. Важно – от каждого требуется новейший номер, раньше нигде не засвеченный.

«Участие принять могут хоть Плющенко с Ягудиным или Загитова с Медведевой. Всех ждем», – заверил гендиректор ФФКР Александр Коган.

И это на самом деле отличная идея – где еще есть шанс вновь увидеть противостояние Загитовой и Медведевой? Кстати, Алина говорила, что готова выступать с показательными номерами на этапах Гран-при России – почему бы не попробовать и новый турнир?

«Меня не трогай – я не пахну». Перепалка Загитовой и Медведевой после командного турнира фигуристов

Шикарные призовые – больше, чем в биатлоне и лыжах

Призовой фонд нового сезона впечатляет – 100 млн рублей.

«Это должно поддержать наших спортсменов. В призовом фонде нет ни копейки бюджетных денег. Это все на средства наших партнеров», - отметил Коган.

Впрочем, и в других видах в призовые и не вкладывают бюджетные средства, фонд формируется за счет спонсоров – в биатлоне и лыжных (других ключевых зимних видах) гонках именно так.

Победители этапов Гран-при России получат по 500 тысяч рублей, серебряные призеры – 300 тысяч, бронзовые – 200 тысяч. У юниоров суммы чуть поменьше, но тоже внушительные: 200, 100 и 50 тысяч соответственно.

За победу в финале Гран-при выплатят 1 млн рублей, за второе место – 750 тысяч, за третье – 500 тысяч. У юниоров – 300, 200 и 100 тысяч.

Победители чемпионата России получат по 2,5 млн рублей, серебряные призеры – по 1,5 млн, бронзовые – 1 млн. В юниорской категории: 500, 300 и 200 тысяч.

Общий призовой фонд чемпионата России по прыжкам составит 10 млн рублей, командного турнира на Кубке Первого канала – 20 млн рублей, открытого турнира по шоу-программам – 10 млн рублей.

А еще в течение сезона каждому фигуристу будут начислять рейтинговые очки за места на турнирах (у разных турниров – разный вес). Спортсмены, занявшие топ-3 в рейтинговой гонке в каждом виде соревнований, получат дополнительные призовые: 5 млн рублей за первое место, 2,5 млн рублей – за второе, 1 млн рублей – за третье.

Просто прикидка: если выиграть два этапа Гран-при (500 00 х 2), финал (1 000 000) и ЧР (2 500 000), уже выходит 4,5 млн. И это не считая шоу-форматов и возможности заработать на рейтинговых очках. Найдется ли такой доминатор в нашем фигурном катании?

Для сравнения – общий призовой фонд сезона у биатлонистов составит 20,5 млн рублей. Почти столько же, сколько у одного Кубка Первого канала у фигуристов.

Тут важно уточнить, что у биатлонистов намного больше соревнований и гонок, чем у фигуристов, но заработать миллионы у них вряд ли получится – за победу в гонке дадут максимум 100 тысяч. Победа на чемпионате России по фигурному катанию стоит столько же, сколько 25 выигранных биатлонных гонок в сезоне.

У лыжников с призовыми мало что понятно – за победу на летнем чемпионате России дают по 100 тысяч (как в биатлоне), но общая картина по сезону пока не ясна.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе вообще считает, что призовые в спорте – не главное: «Я не очень хочу, чтобы в средствах массовой информации считали деньги в наших кошельках. Меня на самом деле раздражает, что все говорят только об этом.

Спортсмены получают заработную плату, это их работа. В первую очередь спортсмены – государственные люди. Они получают зарплату, вот и все. Те, кто не хотят бегать за медали, могут идти в футбол. Там можно заработать хорошие деньги».

***

Этот сезон для наших фигуристов – скорее всего, без международных турниров (есть надежда на ЧМ, но непонятно, как распределять квоты, даже если наших допустят). Ищем утешение в новых форматах, а спортсмены замотивированы внушительными призовыми.

Особенно это касается мужчин и подавляющего большинства танцевальных дуэтов, которые далеки от топа мировой фигурки и не могли рассчитывать на такие суммы, участвуя в этапах Гран-при ISU.

А пока – ждем контрольные прокаты, они стартуют уже 24 сентября.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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