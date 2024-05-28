Бутырская о переходах фигуристов: «Смена гражданства никогда не была предательством. Всю жизнь уходили и будут уходить»

Теги сборная России Мария Бутырская переходы Аделия Петросян Татьяна Малинина Фигурное катание

Мария Бутырская рассказала, как относится к сменам гражданства фигуристами.

«Сейчас очень многие фигуристы меняют гражданство, пытаются что-то предпринять, чтобы выступать на чемпионатах Европы и мира. Самые лучшие все равно не уходят. А у тех, так скажем, так-сяк, шансы 50 на 50, – они так и будут. Они всю жизнь уходили и будут уходить, кататься за другие страны. Такова жизнь. А вот Аделия Петросян все равно не возьмет и не поменяет гражданство.

Смена гражданства никогда не была предательством. Вспомните, какие были годы, когда я каталась. У людей, у которых не было шансов попасть в сборную России и представлять нашу страну (у нас всего было три квоты), они всегда что-то придумывали. Та же Татьяна Малинина, у которой сейчас сын выступает, чемпион мира, – выступала за Узбекистан...

Это было всегда, не надо это воспринимать как предательство. Им нравится кататься, им нравится этот вид спорта, и чтобы хоть как-то использовать свой шанс, они идут на такое», – сказала чемпионка мира 1999 года.

«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Что за привычка говорить за других?
Пример Малининой показывает, что нужно использовать все шансы.
+2
0
+2
Во времена СССР никто не уходил. Только иногда сбегали.
0
0
0
А что сейчас про Аделию говорить? Её сейчас деньгами завалят, она, пока может, будет зарабатывать и делать Имя даже без МС. Даже если бы выбрала полноценную карьеру, не думаю что отпустили, это пришлось бы ооочень постараться...И это все понимают, поэтому и говорят про неё что никогда.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий