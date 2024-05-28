Татьяна Тарасова об изменении рейтинга ИИХФ из-за России: «Почему мы должны волноваться? На такое поведение обращать внимания не стоит»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Татьяна Тарасова КХЛ ТАСС Хоккей

Татьяна Тарасова оценила возможное изменение критериев рейтинга ИИХФ.

После завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.

Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией. Президент Федерации хоккея Финляндии заявил, что вопрос рейтинга пересмотрят.

«Почему мы должны волноваться из-за подобного? Это правила, система рейтинга, которую никто не отменял.

Посмотрим, что будет в дальнейшем.

Но пока на такое поведение и инициативы обращать внимания не стоит», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

7 комментариев
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Не пойму, почему уважаемая Татьяна Анатольевна дает интервью на хоккейные темы? Только исходя из принципа, что является дочерью великого тренера? Или есть подвох какой-то
+4
-1
+3
Ответ Dan Boyle
Не пойму, почему уважаемая Татьяна Анатольевна дает интервью на хоккейные темы? Только исходя из принципа, что является дочерью великого тренера? Или есть подвох какой-то
она во всём эксперт)
+3
-2
+1
Ответ Dan Boyle
Не пойму, почему уважаемая Татьяна Анатольевна дает интервью на хоккейные темы? Только исходя из принципа, что является дочерью великого тренера? Или есть подвох какой-то
Возможно, по принципу, что и там, и там коньки и лёд
+2
-1
+1
Ответ Dan Boyle
Не пойму, почему уважаемая Татьяна Анатольевна дает интервью на хоккейные темы? Только исходя из принципа, что является дочерью великого тренера? Или есть подвох какой-то
Это у журналиста надо спросить, который задаёт ей такие вопросы.
+1
0
+1
Ответ Dan Boyle
Не пойму, почему уважаемая Татьяна Анатольевна дает интервью на хоккейные темы? Только исходя из принципа, что является дочерью великого тренера? Или есть подвох какой-то
Примерно на том же основании, на каком даёт свои "интервью" на футбольные темы Зарема Салихова.
+3
-3
0
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