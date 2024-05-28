Татьяна Тарасова об изменении рейтинга ИИХФ из-за России: «Почему мы должны волноваться? На такое поведение обращать внимания не стоит»
Татьяна Тарасова оценила возможное изменение критериев рейтинга ИИХФ.
После завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.
Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией. Президент Федерации хоккея Финляндии заявил, что вопрос рейтинга пересмотрят.
«Почему мы должны волноваться из-за подобного? Это правила, система рейтинга, которую никто не отменял.
Посмотрим, что будет в дальнейшем.
Но пока на такое поведение и инициативы обращать внимания не стоит», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.