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    Погорилая пропустит чемпионат России-2018

    Теги сборная России чемпионат России женское катание Виктория Буцаева (Волчкова) Анна Погорилая Фигурное катание

    Призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая пропустит чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря.

    «На этапе Кубка России в Казани она не выступит. Возможно, на пятом этапе сможет в Москве или на дальнейших международных стартах.

    А на чемпионате России она не сможет стартовать, потому что она не в составе сборной сейчас в связи с тем, что прошлый сезон, можно сказать, пропустила. Так что у нее нет никаких привилегий, и она должна была отбираться на чемпионат страны на общих основаниях.

    По моему мнению, если ей возвращаться, то надо достойно возвращаться. Она сама должна понять, хватит ли у нее сил вернуться. И мне это надо понять тоже. Текущий сезон для нее должен стать переходным», – рассказала тренер Погорилой Виктория Буцаева.

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