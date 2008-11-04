Погорилая пропустит чемпионат России-2018

Призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая пропустит чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря.

«На этапе Кубка России в Казани она не выступит. Возможно, на пятом этапе сможет в Москве или на дальнейших международных стартах.

А на чемпионате России она не сможет стартовать, потому что она не в составе сборной сейчас в связи с тем, что прошлый сезон, можно сказать, пропустила. Так что у нее нет никаких привилегий, и она должна была отбираться на чемпионат страны на общих основаниях.

По моему мнению, если ей возвращаться, то надо достойно возвращаться. Она сама должна понять, хватит ли у нее сил вернуться. И мне это надо понять тоже. Текущий сезон для нее должен стать переходным», – рассказала тренер Погорилой Виктория Буцаева.