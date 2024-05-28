Косторная о новой произвольной программе: «Постановщик прекрасный, супер-пупер крутой. Музыка из золотого фонда фигурного катания»

Алена Косторная и Георгий Куница рассказали о работе над произвольной программой.

«Мы работаем над произвольной программой. Пока в процессе. Подготовка идет спокойно, не форсируем. Вкатываемся в процесс после операции, которую перенесла », – сказал .

«Постановщик у нашей программы прекрасный, супер-пупер крутой. Музыка максимально известная, максимально обновленная. Из золотого фонда фигурного катания», – добавила Косторная.