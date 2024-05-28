Косторная о новой произвольной программе: «Постановщик прекрасный, супер-пупер крутой. Музыка из золотого фонда фигурного катания»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница рассказали о работе над произвольной программой.

«Мы работаем над произвольной программой. Пока в процессе. Подготовка идет спокойно, не форсируем. Вкатываемся в процесс после операции, которую перенесла Алена», – сказал Куница.

«Постановщик у нашей программы прекрасный, супер-пупер крутой. Музыка максимально известная, максимально обновленная. Из золотого фонда фигурного катания», – добавила Косторная.

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10 комментариев
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Очень интересно увидеть их новую ПП. Успехов ребятам!
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Главное, чтобы запал и дальше не иссякал. Интересно будет посмотреть, что за классика такая в новом прочтении
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Упоминание «золотого фонда» вызывает опасения 🙈
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Ответ Ghegosh
Главное, чтобы запал и дальше не иссякал. Интересно будет посмотреть, что за классика такая в новом прочтении
Роксэн будет в зеленом катать)
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только не Роксэн)))
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Ну вот, опять Алёнка расстроила недавно переживающих, что новостей нет, программ нет, а ей только бы помаяться в лучшем случае шоу) Молодец, не разочаровывает переживателей) Удачного сезона им с Гошей, отличных достойных программ.
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Ответ Ghegosh
Главное, чтобы запал и дальше не иссякал. Интересно будет посмотреть, что за классика такая в новом прочтении
В прошлом межсезонье они Вивальди интерпретацию катали. Очень неплохо. Грамотно скомпонованная, со сменами ритма и настроения прога. Костюмы, образы -всё правильно. Вот такое бы, кмк
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Скорее всего что-то из балета
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Лишь бы не Кармен.
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