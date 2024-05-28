Самсонов о новом оценивании элементов: «Я прочитал эти правила пару дней назад и ничего не понял»

Теги сборная России ISU мужское катание Даниил Самсонов Фигурное катание

Фигурист Даниил Самсонов заявил, что не понимает правила на новый сезон.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал проект изменений в оценивании элементов на сезон-2024/25.

«Я сам прочитал эти правила пару дней назад и ничего не понял. Думаю, нам, когда выйдем на сборы 10 июня, тренеры все подробно объяснят, потому что они в этом больше понимают.

Пока что такое представление: насчет четырех акселей будем пересматривать программы в плане каскадов. Возможно, придется вернуть каскад с тройным риттбергером, который я прыгал в юниорах. Сейчас в принципе он неплохо получается, просто не вижу смысла рисковать и его вставлять в программу, когда и так программа наполнена четверными.

По поводу хореографического вращения, как мне кажется, это будет поинтереснее. Все-таки будет разрешено делать несколько смен ног, любые позиции. Возможно, это придаст красоту фигурному катанию.

Но то, что будет шесть прыжковых элементов, как я слышал, к этому отрицательно отношусь. Мне кажется, зрители, особенно которые не фанатеют, не «прошаренные» в фигурном катании, которые пришли второй-третий раз посмотреть, они в основном приходят смотреть на эмоции, которые получают от невероятных многооборотных прыжков. Тем самым, если уберут один прыжок, зрелищности фигурного катания чуть-чуть станет меньше», – сказал Самсонов.

В минувшем сезоне Самсонов занял пятое место на чемпионате России.

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