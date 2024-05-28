Самсонов о новом оценивании элементов: «Я прочитал эти правила пару дней назад и ничего не понял»

Фигурист Даниил Самсонов заявил, что не понимает правила на новый сезон.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал проект изменений в оценивании элементов на сезон-2024/25.

«Я сам прочитал эти правила пару дней назад и ничего не понял. Думаю, нам, когда выйдем на сборы 10 июня, тренеры все подробно объяснят, потому что они в этом больше понимают.

Пока что такое представление: насчет четырех акселей будем пересматривать программы в плане каскадов. Возможно, придется вернуть каскад с тройным риттбергером, который я прыгал в юниорах. Сейчас в принципе он неплохо получается, просто не вижу смысла рисковать и его вставлять в программу, когда и так программа наполнена четверными.

По поводу хореографического вращения, как мне кажется, это будет поинтереснее. Все-таки будет разрешено делать несколько смен ног, любые позиции. Возможно, это придаст красоту фигурному катанию.

Но то, что будет шесть прыжковых элементов, как я слышал, к этому отрицательно отношусь. Мне кажется, зрители, особенно которые не фанатеют, не «прошаренные» в фигурном катании, которые пришли второй-третий раз посмотреть, они в основном приходят смотреть на эмоции, которые получают от невероятных многооборотных прыжков. Тем самым, если уберут один прыжок, зрелищности фигурного катания чуть-чуть станет меньше», – сказал Самсонов.

В минувшем сезоне Самсонов занял пятое место на чемпионате России.

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