Бестемьянова о переходе Титовой в Армению: «Мы не в крепостном праве живем. Если хотят, они имеют право переходить»

Теги Евгений Плющенко сборная России сборная Казахстана Наталья Бестемьянова переходы сборная Армении Софья Самоделкина Софья Титова Фигурное катание

Наталья Бестемьянова прокомментировала переход Софьи Титовой в Армению.

– Я не очень хорошо знаю эту девочку (Титову). В любом случае мы не можем ничего сделать. Мы же не в крепостном праве живем. Если хотят, они имеют право переходить.

– Уже вторая ученица Евгения Плющенко меняет спортивное гражданство. Софья Самоделкина будет кататься за Казахстан. В этом есть какая‑то тенденция, или в данном случае просто совпадение?

– Самоделкина начала процесс перехода, еще будучи в группе Светланы Соколовской. Тенденции здесь никакой нет, – сказала Бестемьянова.

Плющенко угрожал трансфером топ-ученицы из-за «несправедливого судейства» – и вот она уходит в Армению

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3 комментария
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В любом случае мы не можем ничего сделать." --- Ну, ФФКР с этим не согласна категорически! Они раз в полгода симпозиумы собирают, где решают судьбу своих крепостных.
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