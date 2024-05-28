Бестемьянова о переходе Титовой в Армению: «Мы не в крепостном праве живем. Если хотят, они имеют право переходить»
Наталья Бестемьянова прокомментировала переход Софьи Титовой в Армению.
– Я не очень хорошо знаю эту девочку (Титову). В любом случае мы не можем ничего сделать. Мы же не в крепостном праве живем. Если хотят, они имеют право переходить.
– Уже вторая ученица Евгения Плющенко меняет спортивное гражданство. Софья Самоделкина будет кататься за Казахстан. В этом есть какая‑то тенденция, или в данном случае просто совпадение?
– Самоделкина начала процесс перехода, еще будучи в группе Светланы Соколовской. Тенденции здесь никакой нет, – сказала Бестемьянова.
Плющенко угрожал трансфером топ-ученицы из-за «несправедливого судейства» – и вот она уходит в Армению