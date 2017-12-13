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    Погорилая досрочно завершила сезон из-за травмы

    Теги сборная России травмы чемпионат России женское катание Анна Погорилая

    Российская фигуристка Анна Погорилая досрочно завершила сезон из-за травмы спины.

    «Я потихоньку восстанавливаюсь, но спину в порядок пока не привела, в чемпионате России я участия не приму.

    Я просто не успею подготовиться, и спина тоже не позволит. Сейчас я даже не тренируюсь на льду, только в зале. Сезон для меня закончен.

    Духом я не падаю. Травма не вечна, просто нужно чуть-чуть поддержать спину сейчас, иначе потом вообще не встану.

    Продолжу ли потом карьеру? Пока я только настроена восстанавливать спину, а там уже посмотрим, как получится. Но кардинальных вопросов по поводу будущего не стоит», – рассказала Погорилая.

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