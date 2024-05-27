Финансовые потери ISU в 2023 сократились на 15 млн швейцарских франков. Главная причина – улучшение ситуации на фондовом рынке

Теги ISU деньги Фигурное катание

ISU опубликовал аудиторский финансовый отчет за 2023 год.

Финансовые потери ISU в 2023 сократились на 15 млн швейцарских франков и составили 3,5 миллиона (по сравнению с 19 млн в 2022 году).

Причина в улучшении ситуации на фондовом рынке – ISU владеет большим портфелем облигаций, что составляет основу его финансовой деятельности.

По мнению аудиторов, совсем избежать убытков не удалось из-за падения курса доллара по отношению к швейцарскому франку. Основные расходы и доходы ISU производятся в долларах США, но исторически бюджет ISU ведется в швейцарских франках. По этой причине Совет ISU принял решение перевести финансовые расчеты организации в доллары США в конце 2023 года.

В отчете указано, что прибыль от продажи прав на телетрансляции в 2023 году выросла и составила 20.3 млн франков (19.1 млн в 2022 году), в то время как доходы от продажи рекламы на соревнованиях сократились с 6.1 млн до 4.9 млн швейцарских франков.

Ирина Роднина: «ISU несут большие финансовые издержки. Нет прежних доходов от ТВ, рекламы, не интересно спонсорам без российских спортсменов»

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4 комментария
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"прибыль от продажи прав на телетрансляции в 2023 году выросла" --- Это потому что интерес зрителей упал без российских спортсменов?
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А наши специалисты втирают нам обратное! Что без нас они не выживут ...
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Посмотрим что будет по итогам 2024 года.
Действительно очень интересно.
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