Самсонов о группе Тутберидзе: «Бывали мысли уйти, когда жутко злит что-то или не получается, но серьезных мыслей не было. Знаю, что тренеры всегда со мной»
Фигурист Даниил Самсонов объяснил, почему не ушел из группы Этери Тутберидзе.
«Хотел ли уйти из группы Тутберидзе? Честно скажу, что иногда бывали мысли, когда жутко злит что-то или не получается, но серьезных мыслей, чтобы я задумался, начал искать кого-то, такого не было. Я знаю, что мой тренерский штаб всегда со мной, всегда поддержит меня, всегда поможет мне.
Моя травма и вообще весь мой период без соревнований доказали это. То, что они сейчас продолжают со мной работать так же, как и до травмы, и так же верят в меня, не бросают и помогают. Во многом помогла эта ситуация, которая у меня была с коленями, и таких мыслей вообще не было.
Я сейчас самый «старый» из спортсменов остался – в следующем году уже юбилей 10 лет, как я нахожусь в этой группе. Надеюсь, что это будет не первый юбилей и не последний.
Коннект с тренерами? У меня никогда не было таких прямо дружеских отношениях с тренерами, но мы все время в хорошем настроении работаем. С Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом) мы вообще знакомы очень давно, и именно благодаря ему я попал на просмотр в эту группу, потому что он со мной работал над программами еще в «Москвиче», и, наверное, когда я пришел в группу, мне было легче держать коннект с ним.
С течением времени как-то со всеми стали хорошие отношения. Как по мне, Сергей Викторович (Дудаков) умеет подойти к своей работе правильно, то есть умеет наладить коннект, и ему как-то легче, мне кажется, с мальчиками работать. Но я не хочу выделять кого-то одного из тренеров.
Могу только выделить Георгия Владимировича Похилюка, вот с ним, наверное, лучший коннект. Иногда мы можем пошутить на какую-то тему, потому что Георгий Владимирович чуть меньше со старшей группой работает, он моложе всех по возрасту, и из-за этого мы какие-то общие темы можем найти. Из основного тренерского штаба не могу выделить одного – со всеми хорошие отношения», – сказал 18-летний Самсонов.
В минувшем сезоне фигурист занял пятое место на чемпионате России.