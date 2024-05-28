Тренер по ОФП Евгения Петрова: «Когда перед Играми в Сочи увидела, как разминается Плющенко, была в шоке. Он делал такой комплекс, который многим и не снился»

Тренер по ОФП рассказала, что ее поразила разминка Плющенко перед Играми в Сочи.

– Вообще со временем поняла: спортсмена не так просто убедить в правильности той или иной работы, если он сам не склонен все осмысливать, смотреть на других, подтягивать какие-то собственные слабые стороны.

Помню, когда перед Играми в Сочи увидела, как разминается Женя Плющенко, была в шоке. Он делал такую профессиональную хореографию, такой комплекс ОФП, который многим и не снился.

– Перед Играми в Турине Плющенко вместо разминки в основном играл в футбол.

– Такое тоже было, да. Все проблемы, что у Евгения были со спиной, на мой взгляд, брали начало от тех самых разминок с мячиком. Которые вообще ничего не дают спортсмену. Но это ведь начинаешь понимать только с возрастом, – сказала Евгения Петрова.