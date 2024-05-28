Тренер по ОФП Евгения Петрова: «Когда перед Играми в Сочи увидела, как разминается Плющенко, была в шоке. Он делал такой комплекс, который многим и не снился»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание Фигурное катание

Тренер по ОФП рассказала, что ее поразила разминка Плющенко перед Играми в Сочи.

– Вообще со временем поняла: спортсмена не так просто убедить в правильности той или иной работы, если он сам не склонен все осмысливать, смотреть на других, подтягивать какие-то собственные слабые стороны.

Помню, когда перед Играми в Сочи увидела, как разминается Женя Плющенко, была в шоке. Он делал такую профессиональную хореографию, такой комплекс ОФП, который многим и не снился.

– Перед Играми в Турине Плющенко вместо разминки в основном играл в футбол.

– Такое тоже было, да. Все проблемы, что у Евгения были со спиной, на мой взгляд, брали начало от тех самых разминок с мячиком. Которые вообще ничего не дают спортсмену. Но это ведь начинаешь понимать только с возрастом, – сказала Евгения Петрова.

9 комментариев
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Я запомнил одно, перед соревнованиями олимпиады в Сочи мужчин, как Плющенко на разминке сыметировал прыжок и тут же подъехал к судьям и снялся с соревнований, то о чем он говорил еще задолго до олимпиады. А то что он проводил некую замысловатую разминку, от которой некая тренер по ОФП Петрова была в полном восторге, уже не имеет никакого значения. Показывая, что я могу, но при этом не выходя на соревнования, выглядит странно и смешно, а для тех болельщиков в Сочи, просто оскорбление их ожиданий.
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сделал комплекс и сломался нафиг. профи)
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Ответ ретроградный меркурий
Да уж, все видели профессиональную разминку перед судьями, когда он изображал якобы нереальную боль, чтобы сняться с лички, о чем заранее знали практически все, кто смотрел соревнования
Ага, а потом тут же полетел в Израиль, менять позвоночник, чтоб уж точно все проверили.
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Я правильно поняла, что шурупы в спине и те 19 операций из-за футбола?
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Пыталась подлизнуть Плющенко но вышло криво, не оценит
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а можно "пояснительную бригаду", что за тренер и в каком "штабе" он работает... в целом верные вещи говорит...
up. тренер офп Сотниковой...
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Плющенко уникальный спортсмен конечно, этого не отнять. Жаль что спорт отложил свой отпечаток на здоровье...Тем не менее пригодился там где "родился", до сих пор хорош на льду и болеет всей душой за своё детище. Удачи и здоровья. Кто бы что ни говорил, а он молодец.
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