Месси почти перебил первоначальный тотал по ассистам всего за треть сезона. «Интер» укрепился в роли фаворита

Криштиану Роналду и Лионель Месси опять феерят друг за другом. Роналду сделал третий хет-трик за пять последних матчей , Месси ответил аж пента-триком из голевых передач.

Пять ассистов за тайм – с ума сойти!

Ох, уже 10+9 всего за восемь матчей

О подвиге Месси вы наверняка уже прочитали , поэтому вкратце. «Интер Майами» разгромил 6:2 «Нью-Йорк Ред Буллс», который до этого отставал по потерянным всего на очко (еще и бил «Интер» 4:0 совсем недавно).

В первом тайме ничего не получилось, а во втором от «Интера» влетело сразу шесть. Один гол забил Месси, еще пяти – ассистировал. Теперь в восьми матчах у Лео 10+9. По ассистам он лидер, по голам – делит первое место с Луисом Суаресом.

Фактически только в первой игре Месси не забил, во всех остальных семи – отличился. Без голевых пасов уходил в трех играх из восьми. Хотя бы одно результативное действие было вообще в каждой из них.

Титул лучшего бомбардира по-прежнему ждет Месси

Вот так сейчас распределяются коэффициенты на звание лучшего по голам в регулярном чемпионате: 3.30 – Месси, 5.00 – Суарес, 9.00 – Гиоргос Гиакумакис, 10.00 – Кристиан Бентеке.

А вот как было перед сезоном . На тотал голов 21,5 у Месси давали 1.85 – сейчас их уже десять, хотя позади только чуть больше трети чемпионата. Ну а пента-трик по ассистам наверняка сильно порадовал тех, кто успел взять тотал 13,5 по ним за 1.80. Ведь осталось сделать всего пять голевых передач.

Остаются и более глобальные варианты для Месси, например, у «Тенниси»: больше голов со штрафных (65), чем у Роналду (63) за 1.10 или Роналдиньо (66) за 1.34, или Пеле (70) за 3.55. Или вообще больше голов, чем у Роналду (833 против 890) за 4.00.

Еще вариант – чемпионство Месси в «Интере Майами» за 2.25.

И титул реален – тут расклады те же

В прошлом сезоне «Интер» не попал даже в плей-офф, но перед стартом этого уже считался главным фаворитом с 4.50 на итоговое чемпионство.

В своей конференции «Интер» лидирует, оторвавшись на три очка от «Цинциннати» и сыграв на матч больше. Что больше бросается в глаза – 32 гола по сравнению, например, с 19 у «Филадельфии». Да, забивают почти по три за игру, счета ведь соответствующие – вроде 5:0, 4:1 или 6:2.

Сейчас итоговая победа «Интера» оценена в 3.20. Конкуренты пока дальше – 13.00 на «Коламбус» и оба клуба из «Лос-Анджелеса».

Победа в восточной конференции котируется за 2.40. Рядом «Нью-Йорк» с 6.00 и «Коламбус» с 7.00.

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Следующая игра – против «Монреаля» в гостях, фаворит – «Интер» с 2.12 на победу. Голы будут точно – всего 1.58 на ТБ2.5.

Чемпионат МЛС не будет уходить на паузу в связи с Кубком Америки, который, кстати, пройдет в США. «Интеру» придется обойтись без Лионеля Месси, который поедет играть за Аргентину. Турнир продлится почти месяц – с 21 июня по 15 июля.

Раздел «Ставки» на Спортсе

Оказалось, Тонали ставил на матчи «Ньюкасла» – но только на победы. Избежал жесткого бана

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

Фото: Gettyimages /Megan Briggs / Freier Fotograf