Гендиректор «Тенниси»: «Санкции на российский спорт – большая боль букмекеров. В дни ЛЧ и ЛЕ мы не добираем около 30%»

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Генеральный директор и совладелец БК «Тенниси» Руслан Сулейманов оценил потери букмекеров от санкций против российского спорта.

«Санкции на спорт – это большая боль всего рынка, конечно, мы ощутили их влияние.

Приведу простой пример: по четвергам играются матчи Лиги чемпионов, Лиги конференций, и объемы ставок на эти матчи совсем другие, чем были тогда, когда в этих турнирах играл условный «Спартак».

Совершенно точно, букмекеры потеряли в таком контенте, середина недели просела. Когда есть Лига чемпионов или Лига Европы с нашими клубами, то обороты существенно больше, потому что выше вовлеченность людей.

Я думаю, что в такие дни мы не добираем около 30%», – рассказал Сулейманов.

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2 комментария
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Бедные….мож скинемся, поможем букам чем можем ?😂😭
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