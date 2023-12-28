Гендиректор «Тенниси»: «Санкции на российский спорт – большая боль букмекеров. В дни ЛЧ и ЛЕ мы не добираем около 30%»
Генеральный директор и совладелец БК «Тенниси» Руслан Сулейманов оценил потери букмекеров от санкций против российского спорта.
«Санкции на спорт – это большая боль всего рынка, конечно, мы ощутили их влияние.
Приведу простой пример: по четвергам играются матчи Лиги чемпионов, Лиги конференций, и объемы ставок на эти матчи совсем другие, чем были тогда, когда в этих турнирах играл условный «Спартак».
Совершенно точно, букмекеры потеряли в таком контенте, середина недели просела. Когда есть Лига чемпионов или Лига Европы с нашими клубами, то обороты существенно больше, потому что выше вовлеченность людей.
Я думаю, что в такие дни мы не добираем около 30%», – рассказал Сулейманов.
Роналду закончит год лучшим бомбардиром мира, у нас на это пять причин. Первая – за коэффициент 3.20