7,5 млрд рублей – ожидаемые отчисления букмекеров на российский спорт в 1-м квартале 2024 года

Управляющий партер PARI Дмитрий Сергеев спрогнозировал общую сумму целевых отчислений букмекеров на российский спорт в первом квартале 2024 года.

«Если представить себе, что отчисления букмекеров на развитие спорта за первый квартал составили 7,5 млрд рублей (это мой личный прогноз, официальные цифры будут со дня на день), то КХЛ будет претендовать по идее где-то на 220 млн рублей только за первый квартал.

Цифры прогнозные и ориентировочные, конечно», – написал Сергеев в телеграме.

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